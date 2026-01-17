Putin'in temsilcisi Dmitriyev: "Avrupa, babası Trump'ı kışkırtmamalı"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA BABASINI KIŞKIRTMAMALI"

Trump'ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı aldığına işaret eden Dmitriyev, "Grönland'a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa babasını (Trump) kışkırtmamalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD ile yürüttüğü Ukrayna konulu müzakerelerin heyetinde de bulunan Dmitriyev, daha önceki paylaşımlarında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump'a "baba" şeklinde hitap etmesine göndermede bulunmuştu.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır