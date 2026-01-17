HABER

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: "Avrupa, babası Trump'ı kışkırtmamalı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a asker gönderen 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararı aldığını belirterek, "Avrupa, babasını (Trump) kışkırtmamalı." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA BABASINI KIŞKIRTMAMALI"

Trump'ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı aldığına işaret eden Dmitriyev, "Grönland'a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa babasını (Trump) kışkırtmamalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD ile yürüttüğü Ukrayna konulu müzakerelerin heyetinde de bulunan Dmitriyev, daha önceki paylaşımlarında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump'a "baba" şeklinde hitap etmesine göndermede bulunmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

