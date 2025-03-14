Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile OPEC+ anlaşmaları ve Ukrayna müzakerelerini ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kremlin tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Liderler OPEC+ çerçevesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğine ilişkin güncel konuları ele aldılar. Küresel petrol piyasasının istikrarının sağlanması ve hem petrol üreticileri hem de petrol tüketicilerinin yararına arz ve talep arasındaki dengenin korunması için bu eşsiz çerçevenin önemini vurguladılar. Hem Rusya'nın hem de Suudi Arabistan'ın OPEC+ çerçevesinde üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusundaki kararlılıklarına özel vurgu yapıldı. Muhammed bin Selman, gerçekleştirilen son uluslararası temaslarla ilgili olarak, Ukrayna krizinin çözülmesinin önemini vurguladı ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmaya devam etme isteğini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı ise Suudi Arabistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti ve özellikle 18 Şubat'ta Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler için elverişli bir ortam yarattıkları için Suudi tarafına teşekkür etti” ifadeleri yer aldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır