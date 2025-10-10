Putin: "Trump, Gazze Planı’nı başarıyla uygularsa tarihi bir olay yaşanacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan’da basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık yarım saat süren basın toplantısında dünya gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump’ın İsrail ve Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkes sağlanmasını hedefleyen Gazze Planı’nı değerlendiren Putin, "Barış sürecine katılımımız gerekebilir. Rusya, Gazze'deki sorunu çözmek için sunacak bir şeylere sahiptir. Rusya’nın varılan anlaşmaların uygulanması sırasında çıkabilecek aksaklıkları gidermek için önerileri olabilir" ifadelerini kullandı.

Putin, gazetecilerin Trump’ın, Gazze Planı konusunda Rusya’nın kendilerini desteklediğine ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine "Asıl mesele Filistin devletinin kurulmasıdır. Planı detaylıca incelemedim. Ancak bölgede Gazze’de yönetimin zaman içinde Filistin’e devredilmesi güvenliğin sağlanması için bir barış gücü oluşturulmasını öngörülüyor. Orta Doğu’daki durum çok çarpıcı. Trump, çaba gösterdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı planı uygulayabilirse bu tarihi bir başarı olur" dedi.

"TRUMP, UKRAYNA'DAKİ KRİZİ ÇÖZMEYE İÇTENLİKLE KARARLI"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Nobel Barış Ödülü’nü almayı hak edip etmediğine ilişkin soruya yanıt veren Putin, "ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü’nü hak edip etmediğini bana söylemek düşmez ama Trump yıllardır süren krizleri çözmek için çok şey yapıyor. Trump’ın, Ukrayna’daki krizi çözmek için kararlı ve samimi olduğuna inanıyorum. Bazı konularda başarılı bazılarında değil ama zor krizleri çözmek için çabalıyor" şeklinde konuştu.

Nobel Barış Ödülü komitesinin ödülü adil olarak verip vermediği sorusuna da cevap veren Putin, "Nobel Barış Ödülü Komitesi'nin kararları, ödülün güvenilirliğini büyük ölçüde zedeledi" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE AZERBAYCAN ARASINDA DUYGUSAL BİR KRİZ YAŞANDI"

Rusya’nın, Azerbaycan’a ait AZAL yolcu uçağını düşürmesinden sonra iki ülke arasında yaşanan krize değinen Rus lider, "Ülkelerimiz arasında tam anlamlıyla kriz yaşandığını söyleyemem. Eğer derin bir kriz olsaydı ticari ve ekonomik ilişkilerde büyüme görmezdik. Duygusal bir kriz yaşadık. Çünkü zor ve trajik bir olayla karşı karşıyaydık. Bu sayfayı kapattığımızı, ilerleyeceğimizi, komplekslere mahal vermeden temaslarımızı sürdüreceğimizi ve her iki ülkenin lojistik, endüstriyel işbirliği ve ayrıca insani alanda sahip olduğu gerçekten önemli planları hayata geçireceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle, bu konuyu sakin bir şekilde çözmemiz gerekiyordu. Bunu çözmek için zamana ihtiyacımız vardı. Çok karmaşık teknik incelemeler yapmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca vurulan yolcu uçağı üzerinde teknik incelemelerin de devam ettiğini ekledi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...