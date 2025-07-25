Putin ve Trump'la peş peşe temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haftayı işaret etti: "İstanbul'da bir araya getirmenin gayreti içinde olacağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
ORMAN YANGINLARI VE ŞEHİTLER
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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Karabük, Safranbolu, Antalya, Uşak, Sivas, buralarda orman yangınları devam ediyor. Buralarda 27 uçak şu anda aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor.
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Ne yazık ki şehitlerimizden 10 tanesi defnedildi, 1 tanesi de bugün inşallah Konya’da defni gerçekleşecek. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.
- Gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felakette bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar.
RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
- Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin'le ve Sayın Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle acaba bu liderleri İstanbul'da bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız.
IDEF FUARI
- IDEF şu anda dünyada farklı bir konuma yerleşti. Savunma sanayiinde IDEF'in aldığı mesafe dünyada farklı bir yeri arz ediyor. Bunun için de ciddi manada siparişler almaya başladık. Savunma sanayiinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik, inşallah daha güçlü hale geleceğiz.
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