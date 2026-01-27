HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin yarın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelecek. Putin ve eş-Şara en son 15 Ekim 2025'te Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Putin yarın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşecek

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın yarın bir araya geleceğini duyurdu. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, çeşitli sektörlerdeki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri ile Orta Doğu'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.

Putin yarın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşecek 1

SURİYE MEDYASI DUYURDU

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı eş-Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek, ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler ele alınacak" ifadeleri kullanılarak, görüşmelerde Suriye-Rusya ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Putin ve eş-Şara en son 15 Ekim 2025'te Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

27 Ocak 2026
27 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’dan Hürmüz Boğazı çevresinde askeri tatbikat duyurusuİran’dan Hürmüz Boğazı çevresinde askeri tatbikat duyurusu
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatıSuudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Ahmed Şara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.