Putin yarın Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşecek

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın yarın bir araya geleceğini duyurdu. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, çeşitli sektörlerdeki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri ile Orta Doğu'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.

SURİYE MEDYASI DUYURDU

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı eş-Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek, ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler ele alınacak" ifadeleri kullanılarak, görüşmelerde Suriye-Rusya ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Putin ve eş-Şara en son 15 Ekim 2025'te Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

