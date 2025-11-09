HABER

Q Yatırım Bankası soruşturmasında Mehmet Aydoğdu serbest bırakıldı

Q Yatırım Bankası soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bankanın eski genel müdürü Mehmet Aydoğdu ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 2 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler yapıldı. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

AYDOĞDU SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmada yaşanan yeni gelişmede bankanın eski genel müdürü Mehmet Aydoğdu sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer iki kişi ise ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

