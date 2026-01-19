HABER

Rabia Karaca ek ifade verdi! Kıbrıs'ta 'Sarı oda' detayı: "Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal, Murat Gülibrahimoğlu kumar oynadı"

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Rabia Karaca ek ifade verdi. Karaca, Kıbrıs tatilinin detaylarını anlattı. Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiklerini söyleyen Karaca, kendilerine özel bir oda tahsis edildiğini ve odada korumalar olduğunu söyleyen Karaca, "Oda sarı renkte olup, ismi de bu şekildeydi" dedi. Karaca ayrıca, "Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat birlikte oyun oynadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni olan Rabi Karaca da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

RABİA KARACA EK İFADE VERDİ

Karaca ilk ifadesinde İBB davasında adı geçen ve firari olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Rabia Karaca bugün ek ifade için savcılığa sevk edildi. Kıbrıs tatiline ilişkin ifade veren Karaca, Gülibrahimoğlu ile 1,5 yıl sevgili olduklarını ve birlikte birçok seyahat yaptıklarını söyledi.

'SARI ODA' DETAYI! KORUMALAR KAPIDA BEKLİYORDU

TGRT Haber'de yer alan habere göre Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiklerini aktaran Karca, otelde kendilerine özel ve korumalı bir oda tahsis edildiğini belirterek, "Oda sarı renkte olup, ismi de bu şekildeydi" dedi.

(Murat Gülibrahimoğlu)

"MURAT 300 BİN DOLAR KAYBETTİ, HÜSEYİN KÖKSAL YÜKSEK MİKTARDA KAZANDI"

Karaca, "Murat çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı" ifadelerini kullandı.

"EMEL MÜFTÜOĞLU, HÜSEYİN KÖKSAL VE MURAT BİRLİKTE OYUN OYNADI"

Karaca ayrıca, "Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat birlikte oyun oynadı" şeklinde konuştu.

