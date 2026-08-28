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Radyasyon ölçebilen iPhone 17 Pro tanıtıldı: Fiyatı 13 bin doları aşıyor

Lüks akıllı telefon tasarımlarıyla tanınan Caviar, iPhone 17 Pro'yu sıra dışı bir özellikle yeniden tasarladı. Geiger adı verilen özel model, yerleşik Geiger sayacı sayesinde çevredeki gama radyasyonu seviyesini ölçebiliyor. Titanyum gövde ve İsviçre mekanizmalı analog saatle donatılan telefonun başlangıç fiyatı ise 13 bin 130 dolar olarak açıklandı.

Radyasyon ölçebilen iPhone 17 Pro tanıtıldı: Fiyatı 13 bin doları aşıyor
Enes Çırtlık

Caviar, sıra dışı iPhone modellerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin Geiger adını verdiği özel iPhone 17 Pro modeli, yalnızca lüks malzemeleriyle değil, çevredeki gama radyasyonunu ölçebilen fiziksel Geiger sayacıyla da dikkat çekiyor. Cihaz, bu özelliğiyle standart akıllı telefonlardan oldukça farklı bir kullanım alanı sunuyor.

IPHONE 17 PRO’YA GERÇEK GEIGER SAYACI EKLENDİ

Caviar'ın yeni modeli, standart bir iPhone 17 Pro'ya yalnızca özel bir kaplama eklemekle yetinmiyor. Şirket, SIG-RM1208 fiziksel dozimetre saatini iPhone 17 Pro ve Pro Max'in arka bölümüne yerleştirdi.

Radyasyon ölçebilen iPhone 17 Pro tanıtıldı: Fiyatı 13 bin doları aşıyor 1

Geiger-Müller sayacı kullanan sistem, kullanıcının bulunduğu ortamdaki gama radyasyonu seviyesini gerçek zamanlı olarak ölçebiliyor. Küçük dijital ekranda radyasyon değeri gösterilirken, belirlenen eşik seviyesinin aşılması durumunda sesli uyarı da verilebiliyor.

İSVİÇRE MEKANİZMALI SAAT DE BULUNUYOR

Radyasyon ölçüm ekranının çevresinde analog bir saat yer alıyor. Saat, temel bir İsviçre Ronda 763 quartz mekanizma ile çalışıyor.

Caviar, cihazın dış tasarımını da tamamen değiştirdi. Apple'ın standart cam arka yüzeyi yerine titanyumdan hazırlanan yeni bir gövde kullanıldı. Açıkta bırakılan vidalar, kalın metal paneller ve cihazın ortasından geçen kırmızı çizgi, telefona endüstriyel ekipmanları andıran bir görünüm kazandırıyor.

Arka bölümün alt kısmında ayrıca kabartmalı bir radyasyon tehlikesi sembolü bulunuyor.

Eklenen metal parçalar ve saat mekanizması nedeniyle Geiger, normal bir iPhone'a kıyasla daha kalın ve ağır bir yapıya sahip.

Radyasyon ölçebilen iPhone 17 Pro tanıtıldı: Fiyatı 13 bin doları aşıyor 2

YALNIZCA 7 ADET ÜRETİLECEK

Caviar, Geiger modelinden toplamda yalnızca 7 adet üreteceğini açıkladı. Her cihazın üzerinde üretim numarası bulunacak ve telefonlar özgünlük sertifikasıyla birlikte teslim edilecek.

Modelin 256 GB iPhone 17 Pro tabanlı versiyonunun fiyatı 13 bin 130 dolardan başlıyor. Daha yüksek depolama kapasitesi veya iPhone 17 Pro Max tercih edildiğinde fiyat da artıyor.

Caviar kısa süre önce sterling gümüş kaplamayla yeniden tasarladığı ve 18 bin 840 dolar fiyat etiketi taşıyan özel iPhone Ultra modeliyle de gündeme gelmişti.

(Kaynak: GizmoChina)

GEIGER SAYACI NEDİR?

Geiger sayacı, çevredeki iyonlaştırıcı radyasyonu tespit etmeye ve seviyesini ölçmeye yarayan bir cihazdır. “Geiger-Müller sayacı” adıyla da bilinir.

İçindeki Geiger-Müller tüpüne radyasyon parçacıkları veya yüksek enerjili ışınlar ulaştığında elektriksel bir sinyal oluşur. Cihaz bunu genellikle ekranda bir değer olarak ve o meşhur “tık tık tık” sesleriyle gösterir. Tıklamalar sıklaştıkça algılanan radyasyon da genellikle artıyor demektir.

Alfa, beta ve gama radyasyonunun bazı türlerini algılayabilir; ancak her Geiger sayacı her radyasyon türünü aynı hassasiyetle ölçmez. Ayrıca çoğu model radyasyonun kaynağının ne olduğunu söylemez, yalnızca bulunduğu yerdeki radyasyon seviyesini gösterir.

Örneğin nükleer tesislerde, laboratuvarlarda, radyasyon güvenliği kontrollerinde veya şüpheli bir cismin radyoaktif olup olmadığını kontrol etmekte kullanılabilir.

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