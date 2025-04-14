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Azmi Karamahmutoğlu rakam vererek açıkladı! "Gizli hazırlık" iddiası: "Türkiye'ye getirilecekler"

Zafer Partisi Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, 1 milyon Filistinlinin Türkiye'ye getirilmesi iddiasıyla ilgili konuştu. Karamahmutoğlu, "Bu meselenin sorumlusu olan AK Parti hükumeti bu kaçak nüfusu azaltacağına ilaveten sayısı 1 milyonu aşan yeni Filistinli göçmen nüfusu ülkeye taşımanın peşinde ve bu yeni göç dalgasının ön hazırlığını yapmanın çabası içerisinde" ifadelerini kullandı.

Azmi Karamahmutoğlu rakam vererek açıkladı! "Gizli hazırlık" iddiası: "Türkiye'ye getirilecekler"
Cansu Akalp

Zafer Partisi Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu sosyal medya hesabından Suriyelilerin kendi vatanlarında yaşamaları gerektiğini ve 1 milyonluk Filistinli nüfusu Türkiye'nin bünyesine katamayacağını söyledi.

İddialarla ilgili açıklama yapan Azmi Karamahmutoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Suriye, Suriyelilerindir dedik. Suriyeliler kendi vatanlarında yaşamalıdır. Terör saldırılarında bunların bir kısmı göç ettirilmiştir. Bu terör saldırılarıyla sürgüne gönderilmiş,sürülmüş olan bir kısmı da Türkiyemizde bulunan Suriyeliler ülkelerine geri dönebilmeli ve vatanlarında yaşama hak ve özgürlüğüne kavuşabilmelidir.

"AK PARTİ HÜKÜMETİ ÜLKEYE TAŞIMANIN PEŞİNDE"

Türkiyemizin karşı karşıya kalmış olduğu düzensiz göç ve yasadışı kaçak, nüfus saldırısı,demografik saldırı karşısında 13 milyonluk kaçak ve geçici nüfusa bakmak zorunda kalmışken Türkiyemiz bunun üzerine bir de ilaveten İsrail politikalarına hizmet etmek adına 1 milyonluk Filistinli nüfusu bünyesine katamaz,bunu kaldıramaz. Bu fazladan 1 milyonluk Filistinliyi de Türkiye'de barındıramaz. Türkiyemize karşı yürütülen bu demografik savaşın ülkemize yığmış olduğu 13 milyon kaçak nüfusu Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye ve Afrika ülkeleri gibi ayrılık geldikleri kendi ülkelerine geri göndermemiz yaşamsal önemdedir. Sığınmacılar ve kaçak nüfus sorunu yalnızca ekonomik, güvenlik ve demografik bir mesele değildir. Türkiye'de seyreltilmek istenen Türk nüfusunun egemenlik ve varlık-yokluk meselesidir. Bu meselenin sorumlusu olan AK Parti hükumeti bu kaçak nüfusu azaltacağına ilaveten sayısı 1 milyonu aşan yeni Filistinli göçmen nüfusu ülkeye taşımanın peşinde ve bu yeni göç dalgasının ön hazırlığını yapmanın çabası içerisinde bunu da Türk kamuoyunu medya eliyle hükumet medyası eliyle hazırlamasından anlıyoruz."

14 Nisan 2025
14 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye
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