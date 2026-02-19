HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Ramazan ayında dengeli beslenmeye dair bilinmeyenler

Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, sahur ve iftar öğünlerinin doğru planlanması gerektiğini söyledi.11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle sahur ve iftar öğünleri için telaş başladı.

Ramazan ayında dengeli beslenmeye dair bilinmeyenler

11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle sahur ve iftar öğünleri için telaş başladı. Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında dengeli beslenmeye dair bilinmeyenler 1

"SAHURDA PROTEİN KAYNAKLARINA YER VERİLMELİ"

İyi bir sahurun gün boyu tok kalmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Demirciler, "Doyurucu ve protein ağırlıklı bir sahur, gün içerisinde daha uzun süre tok kalmamızı sağlar. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt ve süt gibi protein kaynaklarına mutlaka yer verilmelidir. Tok tutucu sağlıklı yağ gruplarından avokado, ceviz ve badem tercih edilebilir. Bunun yanında tam tahıllı ya da tam buğday ekmeği gibi lif oranı yüksek besinlerle dengeli bir sahur yapılabilir" dedi.

"5 DAKİKA BEKLEMEK SİNDİRİME YARDIMCI OLUR"

İftar saatinde mideye ani yükleme yapılmaması gerektiğini vurgulayan Demirciler, gün boyu aç kalan midenin hassaslaştığını ifade ederek, "Orucu suyla açtıktan sonra çorba içip yaklaşık 5 dakika beklemek sindirime yardımcı olur. Bu süre, mideye yük bindirmeden sindirim sistemini ana yemeğe hazırlar" diye konuştu.

Ramazan ayında dengeli beslenmeye dair bilinmeyenler 2

"KARBONHİDRATLARI ÖLÇÜLÜ PORSİYONLARDA TÜKETMELİYİZ"

Ana yemeğe geçmeden önce salata veya yoğurtlu mezelerle başlanmasını öneren Demirciler, karbonhidrat tüketiminin ise kontrollü olması gerektiğini belirtti. Demirciler, "Pilav gibi karbonhidratları ölçülü porsiyonlarda tüketmeliyiz. İçecek olarak fazla miktarda ayran ya da asitli içecekler yerine su tercih edilmelidir. Yemeği salata ağırlıklı tamamlamak, lokmaları iyi çiğneyerek ve yavaş yemek midemizi yormadan iftarı sonlandırmamıza yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca dengeli beslenme ve porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken Demirciler, sağlıklı bir oruç süreci için bilinçli tüketimin şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WhatsApp'ta sürprizler artık bozulmayacak! Peki nasıl?WhatsApp'ta sürprizler artık bozulmayacak! Peki nasıl?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez atandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez atandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar Sahur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.