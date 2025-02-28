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Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.02.2025 16:14
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Surelerin inme sebepleri ve ayetlerin ifade ettikleri anlamlar birçok fazileti beraberin getirmektedir. Allah tarafından yollanan ve Allah’ın sözleri niteliğindeki bu duaların çok sayıda fazileti mevcuttur. Fetih suresi de bunlardan biridir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Fetih Suresi’ni 'her şeyden daha değerli, güzel bir sure' olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti araştırılmaktadır.

Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük zaferinden biri olan Hudeybiye anlaşması bu surede belirtilmiştir. Surenin ismi de buradan gelmektedir. Fetih suresi 29 ayetten oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim’deki sırasına göre 48, nüzul olma sırasına göre ise 109. sırada bulunmaktadır. Kur'an’daki önemli surelerden biri olarak görülen Fetih suresinin okunması da çok önemli faziletlerin gerçekleşmesine neden olur. Surelerin faziletleri peygamberler tarafından halka bildirilmiştir. Bu noktada Fetih Suresi okumanın ne gibi faydaları olduğu da sıklıkla merak edilir.

Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti nedir?

"Fetih Suresi", Kur'an-ı Kerim'in 48. suresidir. Sure, 29 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirildiği düşünülmektedir. Surenin ismi içinde geçen "fetih" sözcüğünden gelmektedir. Fetih suresi genellikle zafer ve başarı ilgili konuları ele almaktadır. Sure Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'yi fethetmesi olayını anlatır. Ayrıca bu olayın herhangi bir zafer olarak değil, bir rahmet ve bağışlama olarak görülmesi gerektiği belirtilir. Surede İslam inancının yayılması, Müslüman kişilerin birbirleriyle dayanışması, inanmayanlar ve ikiyüzlü davrananlar ele alınır. Surenin sonunda ise Müslümanların içten bir şekilde Allah'a inanmaları, Allah'ın kendilerine rızk ve zafer vereceği belirtilir.

Fetih suresinin ramazan ayında okunması ile ilgili birkaç hadis mevcuttur ve bu hadisler aşağıdaki gibidir:

Resulallah (s.a.v.); “Her kim Ramazan ayının birinci gecesinde namazda Fetih suresini okur ise, Yüce Allah o kişi tüm sene korur” şeklinde buyurmuştur.

Resulallah (sav) şu şekilde buyuruyor:

"Bir kişi Fetih suresinin bütününü Ramazanın ilk gecesi, baştan sona kadar okursa, okuyuşunu da sadece Allah rızası için yaparsa, gelecek sene aynı güne kadar Allah bir sene boyunca o kulunu koruması altına alır."

Veli kimselerden birinin dediğine göre ise “ Ramazan ayının ilk gününde Fetih suresinin 3 kez art arda okunması, okuyan kişinin Allah tarafından gelecek sene aynı gün oluncaya kadar rızkının bol olarak verilmesine vesile olur.”

Hz. Muhammed (s.a.v.) Fetih suresinin oldukça değerli ve çok güzel bir sure olduğunu belirtmiştir.

Peygamberin Fetih suresinin indirildiği gün “Bu gece bana bir sure indirildi ki, benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha da kıymetlidir” şeklinde buyurmuştur.

Fetih suresinin okuyan kişinin Hudeybiye ağacının altında, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) biat eden bir kişi gibi sevap kazanacağı rivayet edilmiştir.

Hadislerde belirtildiğine göre; “Kim Fetih suresini okur ise, o kişi sanki Mekke fethedilir iken Resulallah ile birlikte bulunmuş gibi olur.”

Fetih suresi aynı zamanda bir rızık suresidir, kazanma suresidir. Bir şeyi kazanmak, bir işte başarılı olmak isteyen ve rızkını çoğaltmak isteyen kişiler bu sureyi okumalıdır.

Fetih suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Allah, Kur'an-ı Kerim’i bütün insanların okuması, anlamaya gayret etmesi, yazılan olaylardan ve kıssalardan dersler edinmesi, vermiş olduğu bütün emirleri ve yasakları bilip yaşamı boyunca uygulaması için göndermiştir.

Fetih suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan diğer surelerde olduğu gibi okunması uygunsuz görülen haller haricinde her yerde ve her zaman okunabilir. Ancak bu surenin okunmasının daha faydalı, daha faziletli olduğu bazı günler ve belirli zamanlar da mevcuttur. Ramazan ayı bu önemli ve kutsal olan zamanlardan biridir.

Ramazan ayının ilk günü başta olmak üzere, ramazan ayındaki her gün Fetih suresinin okunması ile hadislerde Allah’ın okuyan kişiyi koruma altına alacağı belirtilmiştir. Ayrıca cuma günleri, cuma namazından önce de okunması faziletli kabul edilen bir suredir.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih suresi Ramazan
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