HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.02.2025 16:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kevser Suresi 3 ayetten oluşan ve bu nedenle ezberlemesi oldukça kolay olan faziletli bir sure olarak öne çıkmaktadır. Surenin diğer adı Nahr Suresi olarak da bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 108. sırada bulunan kısa surelerden biridir. Bu sure, anlamı ve faydaları sayesinde namazda ve günlük hayatta sıklıkla okunur. Müslümanlar için ayrı bir önemi olan ramazan ayında Kevser suresi okumanın fazileti araştırılmaktadır.

Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Kevser Suresi, ilk ayetinde bulunan Kevser sözcüğünden ismini almıştır. Bu sure, müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v) kötülükler yaptığı bir dönemde teselli amaçlı gönderilen bir sure niteliği taşımaktadır. Kevser, Arapça kökenli bir sözcük olarak cennette akan bir ırmak ya da havuzun adı olarak bilinmektedir. Ayrıca çokluk anlamında kullanılan kesret kelimesinin yerine de kullanılmaktadır. Kur'an’ın İniş sırasına göre 15. Suresi olan Kevser, Kur'an'ı Kerim'deki en kısa suredir. Kevser Suresi’nin Mekke şehrinde indiği düşünülür. Ancak Medine'de indiğine yönelik rivayetler de bulunmaktadır. Kevser suresi kapsamında Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın faydaları araştırılmaktadır.

Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın fazileti nedir?

Kevser Suresi, Kur'an'da bulunan en kısa sure olması ile bilinir. İslamiyet’in ilk yayılmaya başladığı dönemde indirilmiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) yaşadığı zulümler nedeniyle üzülmemesi için teselli olarak gönderilmiştir. Kevser Suresi kısa bir sure olduğundan öğrenmesi de kolaydır. Bu yüzden çocuklara da kolayca öğretilen surelerden biridir.

İslam Alimleri tarafından Kevser Suresi'nin içerisinde birçok sırrı ve şifayı barındırdığı ifade edilmektedir. Hz. Muhammed de (s.a.v) Kevser Suresi okumanın çok hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Hatta Kevser Suresi okuyan Müslümanların cennetteki nehirlerden su içeceği müjdelenmiştir.

  • Kevser suresi okuyan insanların kalpleri yumuşar. Daha merhametli bir yapıya sahip olup yardıma muhtaç kişilere yardımcı olur ve yol gösterirler.
  • Kevser Suresi kötü kişilerden gelen zararları engeller.
  • Kevser Suresi evden çıkmadan önce okunduğunda veya sure üzerinde taşındığında sıkıntı ve kötülükler o kişilerden ırak olur.
  • Uyumadan önce 3 kere Kevser suresi okunur ise o gece güzel rüyalar görülebilir.
  • Her gece uykudan önce 1000 defa Kevser Suresi okuyan kişilerin Hz. Muhammed'i (s.a.v) rüyasında göreceği söylenir.
  • İslam alimleri, Kevser Suresi her gün, 3 günde bir, haftada bir okunduğunda kişilerin diledikleri her şeyin geleceğini söylemektedir.
  • Sabah namazına kalkmakta zorlanan kişiler gece yatmadan önce 3 kere Kevser Suresi'ni okurlarsa sabah namazına rahatlıkla uyanabilirler.
  • Kişiler herhangi bir işten önce Kevser Suresi okudukları zaman ve o işlerde verimli bir şekilde çalışarak yeterli çabayı gösterdiklerinde başarılı olacaklardır.
  • Hayırlı bir kısmet arayan kişiler düzenli olarak Kevser Suresi okuduklarında Allah o kişilere istedikleri kısmeti verecektir. Ayrıca bu kişiler çevresindeki insanlarla daha iyi bir şekilde anlaşacaktır.
  • Düzenli olarak Kevser Suresi okuyan kişilerin malları bereketlenir.

Kevser Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kevser Suresi, namaz kılarken Fatiha Suresinden sonra okunan zammı sure olarak bilinmektedir. Kevser Suresi Kur'an'da geçen önemli surelerinden biridir. Mushaf sırası 108'dir. Kevser Suresi 3 ayetten oluştuğundan oldukça kısadır ve ezberlemesi de son derece kolaydır.

Din alimlerine göre Kevser Suresi inanan kişilerin kapısıdır. Bu sure hangi zamanlarda okunmalı dendiğinde, bir işe başlayan kişiler bu sureyi okudukları zaman işleri yolunda gidecektir. Yağmur yağarken 3 kere Kevser Suresi okunursa o kişinin dilekleri kabul olur. Ayrıca, sureyi okuyan kişilerin toprakları varsa, bu topraklar daha da bereketli olacaktır.

Kişi zengin ve varlıklı olmak istediği zaman Kevser Suresi okursa hayırlı ve helal mallar kazanır. Bu sureyi düzenli olarak okuyan kişilerin imanı güçlenir. Surenin her gün okunması halinde ise kişinin sıkıntıları sona erer.

Sure, onu okuyan kişilerin yaptıkları işte daha marifetli olmalarını sağlayacaktır. Bununla birlikte insani ilişkiler çerçevesinde bu sureyi okuyan kişiler çevreleri tarafından da sevilip sayılırlar.

İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyorİsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor
Aydın'da kaza! Motosiklet yayaya çarptı... 2 yaralıAydın'da kaza! Motosiklet yayaya çarptı... 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan kuran ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'ın çağrısı sonrası gündem oldu

Öcalan'ın çağrısı sonrası gündem oldu

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Davaya bakan hakim: “Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, benden alın”

Davaya bakan hakim: “Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu, benden alın”

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.