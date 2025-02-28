Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Kevser Suresi, ilk ayetinde bulunan Kevser sözcüğünden ismini almıştır. Bu sure, müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v) kötülükler yaptığı bir dönemde teselli amaçlı gönderilen bir sure niteliği taşımaktadır. Kevser, Arapça kökenli bir sözcük olarak cennette akan bir ırmak ya da havuzun adı olarak bilinmektedir. Ayrıca çokluk anlamında kullanılan kesret kelimesinin yerine de kullanılmaktadır. Kur'an’ın İniş sırasına göre 15. Suresi olan Kevser, Kur'an'ı Kerim'deki en kısa suredir. Kevser Suresi’nin Mekke şehrinde indiği düşünülür. Ancak Medine'de indiğine yönelik rivayetler de bulunmaktadır. Kevser suresi kapsamında Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın faydaları araştırılmaktadır.

Ramazan ayında Kevser Suresi okumanın fazileti nedir?

Kevser Suresi, Kur'an'da bulunan en kısa sure olması ile bilinir. İslamiyet’in ilk yayılmaya başladığı dönemde indirilmiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) yaşadığı zulümler nedeniyle üzülmemesi için teselli olarak gönderilmiştir. Kevser Suresi kısa bir sure olduğundan öğrenmesi de kolaydır. Bu yüzden çocuklara da kolayca öğretilen surelerden biridir.

İslam Alimleri tarafından Kevser Suresi'nin içerisinde birçok sırrı ve şifayı barındırdığı ifade edilmektedir. Hz. Muhammed de (s.a.v) Kevser Suresi okumanın çok hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Hatta Kevser Suresi okuyan Müslümanların cennetteki nehirlerden su içeceği müjdelenmiştir.

Kevser suresi okuyan insanların kalpleri yumuşar. Daha merhametli bir yapıya sahip olup yardıma muhtaç kişilere yardımcı olur ve yol gösterirler.

Kevser Suresi kötü kişilerden gelen zararları engeller.

Kevser Suresi evden çıkmadan önce okunduğunda veya sure üzerinde taşındığında sıkıntı ve kötülükler o kişilerden ırak olur.

Uyumadan önce 3 kere Kevser suresi okunur ise o gece güzel rüyalar görülebilir.

Her gece uykudan önce 1000 defa Kevser Suresi okuyan kişilerin Hz. Muhammed'i (s.a.v) rüyasında göreceği söylenir.

İslam alimleri, Kevser Suresi her gün, 3 günde bir, haftada bir okunduğunda kişilerin diledikleri her şeyin geleceğini söylemektedir.

Sabah namazına kalkmakta zorlanan kişiler gece yatmadan önce 3 kere Kevser Suresi'ni okurlarsa sabah namazına rahatlıkla uyanabilirler.

Kişiler herhangi bir işten önce Kevser Suresi okudukları zaman ve o işlerde verimli bir şekilde çalışarak yeterli çabayı gösterdiklerinde başarılı olacaklardır.

Hayırlı bir kısmet arayan kişiler düzenli olarak Kevser Suresi okuduklarında Allah o kişilere istedikleri kısmeti verecektir. Ayrıca bu kişiler çevresindeki insanlarla daha iyi bir şekilde anlaşacaktır.

Düzenli olarak Kevser Suresi okuyan kişilerin malları bereketlenir.

Kevser Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kevser Suresi, namaz kılarken Fatiha Suresinden sonra okunan zammı sure olarak bilinmektedir. Kevser Suresi Kur'an'da geçen önemli surelerinden biridir. Mushaf sırası 108'dir. Kevser Suresi 3 ayetten oluştuğundan oldukça kısadır ve ezberlemesi de son derece kolaydır.

Din alimlerine göre Kevser Suresi inanan kişilerin kapısıdır. Bu sure hangi zamanlarda okunmalı dendiğinde, bir işe başlayan kişiler bu sureyi okudukları zaman işleri yolunda gidecektir. Yağmur yağarken 3 kere Kevser Suresi okunursa o kişinin dilekleri kabul olur. Ayrıca, sureyi okuyan kişilerin toprakları varsa, bu topraklar daha da bereketli olacaktır.

Kişi zengin ve varlıklı olmak istediği zaman Kevser Suresi okursa hayırlı ve helal mallar kazanır. Bu sureyi düzenli olarak okuyan kişilerin imanı güçlenir. Surenin her gün okunması halinde ise kişinin sıkıntıları sona erer.

Sure, onu okuyan kişilerin yaptıkları işte daha marifetli olmalarını sağlayacaktır. Bununla birlikte insani ilişkiler çerçevesinde bu sureyi okuyan kişiler çevreleri tarafından da sevilip sayılırlar.