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Ramazan ayında kına gecesi yapılır mı? Kına gecesi için ramazanın bitmesi beklenmeli mi?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.03.2025 20:08
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Evlilik planı yapan çiftler, on bir ayın sultanı Ramazan ayıyla ilgili "Ramazan ayında kına gecesi yapılır mı?" sorusuna sık sık yanıt aramaktadır. İslam’da evliliğin teşvik edilmesi konusunda hadis-i şerifler bulunurken, ibadet ile geçirilmesi gereken Ramazan ayı konusunda kına gecesi yapılıp yapılmayacağı kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Peki, Ramazan ayında kına gecesi yapılır mı? Kına gecesi için ramazanın bitmesi beklenmeli mi?

Ramazan ayında kına gecesi yapılır mı? Kına gecesi için ramazanın bitmesi beklenmeli mi?

Ramazan ayı İslam alemi için son derece mübarek bir aydır. Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutar ve bu ayı ibadet ederek geçirirler. Ramazan ayı her sene 10 gün geriye gelmesi ile yıl içerisinde farklı zamanlarda icra edilmektedir. Ramazan ayının farklı dünyevi işler ile denk gelmesi ise beraberinde çeşitli soruları getirmektedir. Günlük yaşam aktiviteleri ve ibadet olgusunun bir araya gelişi insanların kafa karışıklığı yaşamalarına neden olabilir. Bu noktada merak edilen konulardan biri ise Ramazan ayında kına gecesi yapılıp yapılamayacağıdır.

Ramazan ayında kına gecesi yapılır mı?

Ramazan ayı Müslümanlar için ibadet ayı olarak kabul edilmektedir. Birçok İslam ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bu dönem ibadet ve iftar ile sahur telaşı ile geçer. Düğün, kına gibi evlilik eğlenceleri ise günlerce süren yeme içme ve bir araya gelme ile bayram havasında geçirilir.

İslam dininde evlilik ve kına gecesi düzenlemenin yasaklı olduğu herhangi bir zaman dilimi belirtilmemiştir. Ancak Ramazan ayında kına yapmak konusunda da Ramazan ayının atmosferine uygun davranmak gerektiği de unutulmamalıdır. Ramazan ayının temel ibadeti sayılan oruç tutmaya engel olmayacak şekilde kına gecesi düzenlemek uygundur. Birçok İslam alimi bu doğrultuda görüş belirtmektedir.

Kına gecesi için Ramazan'ın bitmesi beklenmeli mi?

İslam dininde evlilik daima güzel ve övülen bir davranış olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı evliliğin ve kına gecesi düzenlemenin uygun olmadığı bir gün söylenmemiştir. Aksine çiftleri evliliğe teşvik eden söylemlerde bulunulmaktadır.

Geçmişten beri halk arasında Ramazan ayında düğün, kına gecesi gibi aktivitelere sıcak bakılmamaktadır. Bu nedenle sıklıkla Ramazan ayının sona ermesi beklenmektedir. Bunun nedeni ise geçmişte bu tür etkinlerin iki üç gün boyunca sürmesi ve yemekli olarak yapılmasıdır. Ama kına gecesi yapmak için Ramazan ayının bitmesini beklemeye gerek yoktur. Ayrıca nasıl bir etkinlik düzenleneceği konusuna karar verilmelidir. Ramazan ayında eğlenmenin bir sakıncası olmadığı gibi bu tür etkinliklerin Ramazan ayı ruhuna da uygun olması gerekmektedir.

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Ramazan kına gecesi ramazan ayı
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