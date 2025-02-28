Ramazan ayında Nuh Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Nuh Peygamber, tevhid inancına yönelik vahye dayanan daveti toplumuna ilk tebliğ eden peygamberdir. Kavmi arasında 950 yıl yaşadığı bilinen önemli bir peygamberdir. Kavmini ısrarla Allah’a inanmaya davet etmiş olmasına rağmen söyledikleri kimse tarafından dinlenmemiştir. Bunun en büyük sebepleri arasında Nuh Peygamber’in içerisinde yaşadığı kavmin dünya malına olan düşkünlükleri, putlara inanmaları, kibirli olmaları ve kötülük yapmalarıdır. Nuh Suresi'nde insanların doğru yolu bulması için önemli öğütler yer aldığından okunması oldukça faziletli bir suredir.

Ramazan ayında Nuh Suresi okumanın fazileti nedir?

Ramazan ayı da Müslümanlar için bir kurtuluş zamanı olarak kabul edilir. Nuh suresinin okunması ise yine Müminlerin kurtuluş yollarından biridir. Ramazan ayı boyunca Nuh suresinin okunması oldukça faziletli bir ibadettir. Allah, inançlı olan bir kişiyi Ramazan ayında okuduğu Nuh suresi ve içtenlikle ettiği dualar sayesinde bağışlar. Allah ramazan ayı boyunca Nuh Suresi'ni okuyan insanlara kurtuluş verir ve günahlarını affeder. Ayrıca Nuh suresinin düzenli olarak okunması, anlamının idrak edilip bilinçle okunması kişilere çok fazla nimet kazandıracaktır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “kim Allah’tan sevabını umarak, Nuh suresini okur ise, o kişi Nuh (as)’ın etmiş olduğu duaya nail olan müminlerden olur.”

Yine Resulallah: Müminlerin kurtuluşunun 3 şeyle olduğunu söylemiştir bunlar; İshak (as)’ın duası, Nuh (as)’ın duası ve Muhammed (sav)’in şefaatidir.

Nuh Suresi zarar gören, sıkıntı yaşayan, korkuları olan kişilerin okuması gereken surelerden biri olarak öne çıkar. İyi niyetlerle birlikte devamlı olarak bu sure okunduğunda ve anlamı idrak edildiğinde Allah’ın izni ile o kişiler sıkıntılarından kurtulacaktır.

Bu sure hangi istek için okunur ise Allah’ın izni ile kişi amacına ulaşır.

Nuh Suresi içerisinde bulunan Hz. Nuh’un duasını okumayı alışkanlık haline getiren kişi Allah’ın izni ile kurtuluşa eren kişilerden olur.

Nuh Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kur'an’da yer alan dua ve surelerin özel bir okunma zamanı yoktur. Nuh Suresi'ni okumak için de herhangi bir zaman belirtilmemiştir. Uygun ve istekli olunan her vakitte Nuh Suresi ve tüm sureler okunabilir. Ancak Nuh Suresi gibi surelerin banyo, tuvalet gibi necis yerleri dışında okunması gerekmektedir. Bunun dışında yoldayken, dinlenirken, ev içerisinde bir yerde, mescitte, camide ve buna benzer her yerde sıklıkla okunabilir.

Ayrıca bazen surelerin anlattığı hikaye ve ifade ettiği anlam nedeniyle kulların özel sorunları, yardım isteği vb. istekleri olduğu zamanlarda okunabilir.

Nuh Suresi içerisinde anlatılan hikaye gereği de kişinin zulüm çektiği, birilerinden sakınmak istediği, üzgün hissettiği, psikolojik ya da fiziksel olarak sıkıntıda olduğu herhangi bir zamanda okunabilir. Bununla birlikte bu tür surelerin cuma günleri, ramazan ayı içerisinde, geceleri gibi özel ve mübarek olan vakitlerde okunması daha da hayırlı ve faziletli olur.

Nuh Suresi, Allah’ın izni ile kişilerin yaşadığı sorunlardan kurtulmasına yardımcı olan bir suredir. Ayrıca Nuh suresi bireylerin imanını güçlendirmesi için Allah’ın ve elçilerinin davetlerine uymayan kavimlerin ne hale geldiğini görüp ibret almak için okunabilir. Doğru yoldan ayrıldığını ya da Allah’ın kullarından istediği şeyleri unutmuş gibi hissedildiğinde her inançlı Müslüman Nuh Suresini okuyup kendine bunları hatırlatarak imanını tazeleyebilir.