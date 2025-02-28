HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ramazan ayının gelişini davul zurna ile kutladılar: 7'den 70'e ilgi gördü…

Ramazan ayının gelişini davul zurna ile kutladılar: 7'den 70'e ilgi gördü…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.02.2025 13:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Darıyeri Mengencik köyünde, "Onbir ayın sultanı" Ramazan ayının gelişi coşkulu etkinliklerle kutlandı. Aksu ailesi tarafından düzenlenen etkinlikte, köy halkı 7'den 70'e büyük bir katılım gösterdi. Detaylar haberimizde…

Ramazan ayının gelişini davul zurna ile kutladılar: 7'den 70'e ilgi gördü…

Ramazan ayını coşku ve heyecan içinde karşıladı. "Onbir ayın sultanı" olarak bilinen Ramazan, maneviyat dolu bir ayın başlangıcını müjdeledi. İslam dünyasında oruç tutmanın ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu özel ay, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle karşılandı. Hem camilerde hem de sokaklarda, Ramazan'a özgü hazırlıklar hızla devam ederken, dualar eşliğinde bu mübarek ayın bereketinden faydalanılmalı.

AW402227_01

Düzce'de Darıyeri Mengencik köyünde ikamet eden Aksu ailesi tarafından Ramazan ayının gelişine yönelik etkinlik düzenlendi.

AW402227_03

7'DEN 70'E HERKES KATILDI

7'den 70'e çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, stantlar kuruldu. Çalan davullar eşliğinde yürüyen çocuklara, stantlarda hazırlanan pamuk şeker ikram edildi. Ayrıca alanda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Çocuklara, Ramazan ayının önemi de anlatıldı.

AW402227_04

ÇOCUKLAR DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Davul zurnaların eşliğinde yürüyen çocuklara, hazırlanan pamuk şekerler ikram edildi. Stantların kurulduğu alanda, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

AW402227_02

Etkinlikte, çocuklara Ramazan ayının önemi de anlatılarak, geleneksel kutlamaların anlamı vurgulandı.

AW402227_05

(İHA)

Erbakan ile Bahçeli arasında telefon kriziErbakan ile Bahçeli arasında telefon krizi
Kütahya’da Ramazan coşkusu başladı...Kütahya’da Ramazan coşkusu başladı...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Erbakan ve Özgür Özel'den Öcalan yorumu! DEM Parti'yi işaret etti: "Şüphelerimiz var"

Erbakan ve Özgür Özel'den Öcalan yorumu! DEM Parti'yi işaret etti: "Şüphelerimiz var"

İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor

İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.