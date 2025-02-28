Ramazan ayının gelişini davul zurna ile kutladılar: 7'den 70'e ilgi gördü…

Ramazan ayını coşku ve heyecan içinde karşıladı. "Onbir ayın sultanı" olarak bilinen Ramazan, maneviyat dolu bir ayın başlangıcını müjdeledi. İslam dünyasında oruç tutmanın ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu özel ay, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle karşılandı. Hem camilerde hem de sokaklarda, Ramazan'a özgü hazırlıklar hızla devam ederken, dualar eşliğinde bu mübarek ayın bereketinden faydalanılmalı.

Düzce'de Darıyeri Mengencik köyünde ikamet eden Aksu ailesi tarafından Ramazan ayının gelişine yönelik etkinlik düzenlendi.

7'DEN 70'E HERKES KATILDI

7'den 70'e çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, stantlar kuruldu. Çalan davullar eşliğinde yürüyen çocuklara, stantlarda hazırlanan pamuk şeker ikram edildi. Ayrıca alanda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Çocuklara, Ramazan ayının önemi de anlatıldı.

ÇOCUKLAR DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Davul zurnaların eşliğinde yürüyen çocuklara, hazırlanan pamuk şekerler ikram edildi. Stantların kurulduğu alanda, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinlikte, çocuklara Ramazan ayının önemi de anlatılarak, geleneksel kutlamaların anlamı vurgulandı.

(İHA)