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Ramazan Bayramı dönüşleri başladı! İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 14:36
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Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı dönüşleri başladı! İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönmeye başladı. Kente dönüş yapan vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler gerekli önlemleri alırken, havalimanında görevli polis ekipleri yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. İGA personeli de bagaj alım bölgesinde ve çıkışta yolculara yardımcı oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı İstanbul Havalimanı
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