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Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat

28.03.2025 16:23
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Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, Ramazan sonrası bayramda dikkat etmemiz gerekenleri listeledi.

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat

Ramazan ayının sona ermesiyle vücudun yeniden günlük beslenme düzenine uyum sağlaması büyük önem taşıyor. Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, bayram döneminde sağlıklı bir geçiş süreci için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Taşpınar, "Bayramda sıkça tüketilen şeker, tatlı ve börek gibi karbonhidrat ağırlıklı besinleri aşırı tüketmek, kan şekerinin hızla yükselmesine ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerekir. Ramazan boyunca alışılmış olan beslenme düzeni değiştiği için, öğle yemeğini hafif tutmak önemlidir. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, mideyi yormayan besinler tercih edilmelidir" dedi.

Öğle yemeğine yeniden başlanmasıyla birlikte, akşam öğünlerinin de buna göre ayarlanması gerektiğini aktaran Taşpınar, "Akşam yemekleri hafif ve sindirimi kolay besinlerden oluşması gerekiyor. Ramazan boyunca enerji ve sıvı kaybı yaşandığı için, bu sürecin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bol su tüketimi, vitamin ve mineral açısından zengin besinlerle bu kayıpların telafi edilmesi önemli" diye konuştu.

Taşpınar, mevsim değişikliği ve ramazan sonrası bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmemesi için turunçgiller, sarımsak, zencefil, balık, brokoli kuruyemiş gibi bağışıklık güçlendirici gıdalara yönelmeyi önerdi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beslenme
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