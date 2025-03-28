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Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Plan yaparken dikkat: Meteoroloji uyardı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 09:48
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Türkiye, çöl sıcaklıklarının ardından sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlarla karşı karşıya. Meteoroloji, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Ayrıca İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ramazan bayramında hava nasıl olacak? Plan yaparken dikkat: Meteoroloji uyardı...

Ramazan Bayramına sayılı gün kaldı, hazırlıklar başladı. Ancak bayram planları yapılırken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sağanak yağmur kapıda. Türkiye şu anda çöl sıcaklıkları etkisi altında. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Fakat sıcak hava bugün ülkeyi terk ediyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Ramazan Bayramı hava durumu yağmur hava sağanak sağanak yağış
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