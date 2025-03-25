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Ramazan Bayramında oruç sonrası beslenmeye dikkat: "Bayram ikramlarına ‘hayır’ deyin" Uzmanlar uyardı...

25.03.2025 17:25
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Bilge, Ramazan ayının ardından bayramda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmenin önemine dikkat çekti. Bayramın keyfini çıkarırken sağlığın korunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilge, aşırıya kaçılmaması ve beslenme düzeninin yavaşça normale döndürülmesi için yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

Ramazan Bayramında oruç sonrası beslenmeye dikkat: "Bayram ikramlarına ‘hayır’ deyin" Uzmanlar uyardı...

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Bilge, Ramazan sonunda yeni bir beslenme düzenine geçileceğini belirterek bunun olumsuz etkilerinden kaçınmak ve vücudu koruyabilmek adına yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

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"RAMAZAN ORUCU SONRASI AŞIRI BESLENME SAĞLIĞINIZI BOZABİLİR"

Prof. Dr. Uğur Bilge, "Bir aylık Ramazan orucu sonrası aşırı beslenme; midede aşırı yanma, reflü, kabızlık, bulantı, çarpıntı gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu nedenle bayram sabahından itibaren hafif bir beslenme düzenine geçilmelidir. Bayram ikramlarından kaçınmak için ‘hayır’ diyebilmek veya biriyle bir tabağı paylaşmak uygun çözümdür" dedi.

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RAMAZAN SONRASI BESLENME ÖNERİSİ

Prof. Dr. Uğur Bilge, "Bayram sabahı kahvaltıya hafif başlayın, hafif dengeli bir öğün hazırlayın ve protein kaynağı (haşlanmış yumurta, peynir, yoğurt) ekleyin. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin. Bol su için ve güne 1-2 bardak su ile başlayın. Günde 2-3 atıştırmalık ara öğün (kuruyemiş veya meyve) yapabilirsiniz. Ana öğünlerde ise aşırı yüklenmeyin, bir anda çok fazla yemek mideyi zorlayabilir. Küçük porsiyonlarla başlayın. Öğüne çorba ile başlayın ve lifli gıdalar (salata, sebze yemekleri) tüketin, lifli gıdalar sindirimi destekler. Yağlı ve ağır yemeklerden kaçının; kızartmalar yerine ızgara, haşlama ya da fırın yemeklerini tercih edin. Tatlı seçiminde ölçülü olun: Baklava gibi ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar (güllaç, sütlaç) veya meyve tercih edebilirsiniz. Tatlıyı ana yemekten 1-2 saat sonra tüketin böylece kan şekerinizin ani yükselmesini önlemiş olursunuz. Bol su için. Gün boyu en az 1,5-2 litre su tüketmeye özen gösterin. Asitli içecekler sindirimi zorlaştırabileceği için tüketmekten kaçının. Bunun yerine bitki çayları, ayran veya sade maden suyu tercih edin. Hareketi ihmal etmeyin: yemek sonrası yürüyüşler yapın. Kısa bir yürüyüş sindirime yardımcı olur ve bayramın tatlı yorgunluğunu alır. Bu önerilerle hem bayramın keyfini çıkarın hem de sağlığınızı koruyun" dedi.

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(İHA)

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Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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