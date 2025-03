Ramazan Bayramında şeker hastalarına önemli uyarı: Sağlık risklerine dikkat! Uzmandan açıklamalar...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez, Ramazan Bayramı'nda şeker hastalarını uyardı.

Uzun süren oruç döneminin ardından kurulan lezzetli sofralar ve bolca tüketilen geleneksel tatlıların, şeker hastaları için sağlık riskleri oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Sönmez, "Hastalar, 'bir kereden bir şey olmaz' düşüncesiyle bayramı sağlıkları pahasına kutlayabiliyor. Ancak bu bir kere yeme durumu, diyabet komplikasyonlarını tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

"MEYVELİ SEÇENEKLER VEYA PORSİYONU KÜÇÜK EV YAPIMI TATLILAR TERCİH EDİLMELİ’

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Serap Güzel ise bayram tatlılarının daha sağlıklı alternatiflerle yer değiştirebileceğini hatırlatarak, “Geleneksel baklava veya şerbetli tatlıların yerine sütlü tatlılar, meyveli seçenekler ya da porsiyonu küçük tutulmuş ev yapımı tarifler tercih edilebilir. Tatlıların günün en aktif saatlerinde tüketilmesi, glisemik yükün hafifletilmesine yardımcı olacaktır. Tatlı ana öğün sonrası yerine ara öğün olarak yürüyüş gibi fiziksel aktivitenin hemen öncesinde ya da sonrasında tüketilirse alınan bu enerjinin harcanması daha kolay olur. Bayram sofralarında ‘ayıp olur’ kaygısıyla her ikramı kabul etmek, özellikle diyabetli kişiler için risklidir. Misafirlikte ısrarla ikram edilen her tatlıyı yemek zorunda değilsiniz. Kibarca paylaşabilir, bölüşebilir, hatta tatlı yerine meyve talep edebilirsiniz. Geleneklerimizi yaşatırken sağlığımızdan olmayalım. ⁠Tatlıyı küçük porsiyonlarla ve günde bir kez tüketin. ⁠Su tüketimini ihmal etmeyin. İlaçlarınızı ve insülin uygulamalarınızı aksatmayın. Hareket edin. Her öğünden sonra 10-15 dakikalık yürüyüş yapın. Bayram boyunca kan şekeri ölçümlerini aksatmayın" dedi.

DİYABET (ŞEKER) HASTALARINA UYARILAR

Prof. Dr. Sönmez, yaptığı açıklamada, bayram döneminde diyabetli bireylerde sıkça görülen risklere dikkat çekerek, “Tatlıyı seven bir toplumuz, bu bizim kültürel bir gerçeğimiz. Ama ramazan sonrası vücut hala açlık düzenine alışmaya çalışırken, ani ve yoğun şeker tüketimi kan şekeri düzeylerinde ciddi dalgalanmalara yol açabiliyor. Tatlı ikramları sosyal bir gelenektir, ancak diyabet yönetimi bu geleneğin önüne geçmesi gerekir. Kan şekeri dengesini korumak için bazı pratik yaklaşımlar yapılabilir. Tatlıyı tamamen reddetmek zorunda değilsiniz ama porsiyon, zamanlama ve içerik çok önemli. Bayram boyunca ilaçlarını aksatan, tatlı ve hamur işlerini kontrolsüzce tüketen hastalarda; aşırı susama, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtilerle başlayan ve acil servise uzanan tablolar görülecektir. Hastalar ‘bir kereden bir şey olmaz’ düşüncesiyle bayramı sağlıkları pahasına kutlayabiliyor. Oysa bu bir kere yeme durumları, diyabet komplikasyonlarını tetikleyebilir” diye konuştu.

