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Trump'ın açıklamaları tartışmaya yol açtı! "Şaka yapmıyorum" diyerek duyurdu: "Bunu yapmanın yolları var"

30.03.2025 22:35
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ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü kez başkanlığa aday olma konusunu gündeme taşıdı. Trump, Anayasa'nın 22. maddesine rağmen Beyaz Saray’da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayarak, "Bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum" dedi.

Trump'ın açıklamaları tartışmaya yol açtı! "Şaka yapmıyorum" diyerek duyurdu: "Bunu yapmanın yolları var"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Üçüncü kez başkanlığa aday olma konusunu gündeme taşıyan Trump, Anayasa'nın 22. maddesine rağmen Beyaz Saray’da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayarak, "Çalışmayı seviyorum. Birçok kişi bunu yapmamı istiyor. Ama yönetimin çok erken bir dönemindeyiz. Önceliğim mevcut görevim" ifadelerini kullandı.

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Kendisine üçüncü dönem için adaylık hakkı tanınacak bir plan sunulup sunulmadığı sorusuna Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" yanıtını verdi. Trump, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in aday olup daha sonra görevi kendisine devretmesi gibi senaryolar hakkında ise "Bu bir yöntem" ifadelerini kullanarak, "Ama başkaları da var" diyerek muhtemel alternatiflerin varlığına işaret etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

ABD Anayasası'nın 22. maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını yasaklıyor. Bu yasağın kaldırılması ise oldukça zor bir süreç gerektiriyor. Kongre’nin üçte iki çoğunluğunun oyu ya da eyaletlerin üçte ikisinin anayasa değişikliği konvansiyonu çağrısında bulunması gerekiyor. Her iki senaryoda da değişikliğin yürürlüğe girmesi için eyaletlerin dörtte üçünün onayı şart.

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Cumhuriyetçi Tennessee Temsilcisi Andy Ogles, başkanlık görev süresini uzatmaya yönelik bir karar tasarısı hazırlayarak, bu tartışmaları yasama boyutuna taşıdı. Öte yandan Trump’ın yakın müttefiklerinden Steve Bannon ise verdiği bir röportajda, Trump’ın "2028’de yeniden aday olacağına ve kazanacağına" inandığını ifade etti.

"KRAL ÇOK YAŞA"

Trump’ın "krallık" imaları da tartışma konusu oldu. Beyaz Saray, New York’taki trafik sıkışıklığı ücretlendirmesini kaldırmasının ardından Trump’ı taçla gösteren bir dergi kapağını X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşarak, Trump’ın "Kral çok yaşa!" ifadelerini alıntıladı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri trump
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