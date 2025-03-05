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  4. Ramazan coşkusu sokaklara taştı: Minikler "Hoş geldin Ramazan” temalı yürüyüş yaptı…

Ramazan coşkusu sokaklara taştı: Minikler "Hoş geldin Ramazan” temalı yürüyüş yaptı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 17:13
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Kızılcahamam'da Ramazan coşkusu sokaklarda yankılandı! Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 4-6 yaş arasındaki minik öğrenciler, "Hoş geldin Ramazan" temalı yürüyüşle ilçenin sokaklarını renklendirdi. Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Ramazan ayının coşkusunu çocukların neşeli adımlarıyla taçlandırdı. Yürüyüş, ilçe halkı tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Ramazan coşkusu sokaklara taştı: Minikler "Hoş geldin Ramazan” temalı yürüyüş yaptı…

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi iş birliğinde Kızılcahamam Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş öğrenciler, "Hoş geldin Ramazan" temalı yürüyüş düzenledi.

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Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, din görevlileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Adem Şen, "Bu yıl Ramazan ayında bir farkındalık oluşturmak maksadıyla Müftülüğümüze bağlı Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş öğrencilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

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Nuri Mehmetbeyoğlu, "Yavrularımız unutamayacakları dakikalar yaşasın diye kurs öğretmenlerimizle birlikte Ramazan alayı düşüncesi oluştu. 4-6 yaş yavrularımız sokaklarımızda, caddelerimizde esnaf ziyareti yaparak Ramazan-ı Şeriflerini kutladı. Böylece farklılık oluşmasına vesile olduk" dedi.

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(İHA)

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