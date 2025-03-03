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Ramazan'da dilek duasının faydaları nelerdir? Dilek duası nasıl yapılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
02.03.2025 18:30
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Müslümanların Allah'a dua ederek dilekte bulunmaları oldukça önemlidir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dilek duası da bu nedenle edilen bir dua olarak kabul edilmektedir. Dilek duası, Allah'ın rızası, zorlukların içinden çıkmak, hastalıklardan kurtulmak gibi birçok konuda yardım istemek için edilebilir. Peki, Ramazan'da Dilek duasının faydaları nelerdir?

Ramazan'da dilek duasının faydaları nelerdir? Dilek duası nasıl yapılır?

İnsanlar, kendini bildiği andan itibaren Allah'tan birçok istekte ve dilekte bulunur. Kişiler ellerini semaya açarak Allah'a dualar eder. Böylece isteklerinin veya dileklerinin kabul olması için Allah'a sığınırlar. Bu noktada sıklıkla dilek duasının nasıl yapılacağı araştırılır. Kur'an’da yer alan ayet ve surelerin tamamı dileklerin kabul olması için okunabileceği gibi bunun için yer alan dilek duası da edilebilmektedir. Dileklerin kabul olması için okunacak dualar arasında en hayırlı olanın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dilek duası olduğuna inanılır.

Dilek duası nasıl yapılır?

İnsanın kalpten edeceği dualarının kabul olacağı bildirilmiştir. Ancak duanın bir ibadet şekli ve Allah’a şükretmek amacıyla da edildiği unutmamalıdır. Yani dua sadece arzu ve isteklerin iletilmesi şeklinde edilmemelidir. Ayrıca güçlü bir inanç, tevekkül ve ihlas ile edilen duaların geri çevrilmeyeceği de belirtilmektedir. Allah, kullarını dua etmeleri konusunda birçok kez uyarmıştır.

İnsanların hususi olarak dilekleri ve istekleri için okuduğu ve Allah’ın kabul etmesini istedikleri bir dua da bulunmaktadır. Bu duaya "Dilek Duası" adı verilmektedir.

Dilek duasının Arapça Okunuşu şöyledir:

" Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah el'azim elelzi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh"

Bu dilek duasının son derece etkili bir dua olduğu bilinmektedir. Dilek duasının Türkçe anlamı ise şöyledir:

"Senin razı olmadıklarından ve yaptıklarımdan beni affet. Yapmadıklarımı da yapmamdan koru beni ey Allah'ım. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Hayy, Kayyum ve Azim olan Allah'a istiğfar eder, günahlarımdan pişman olup, sadece ona sığınırım."

Dilek duasının Arapça olarak okunabileceği gibi isteyen kişilerin de Türkçe olarak okuması mümkündür. İslam alimlerinin özellikle belirttikleri ve üzerinde durdukları nokta ise bu duanın tam bir inanç ve güzel niyetlerle edilmesi gerektiğidir.

Dilek duasına başlamadan önce abdest alınmalıdır. Abdest sonrasında 3 kez besmele çekilerek Fatiha Suresi okunmalıdır. Dilek duasının okunmasına geçmeden önce ise zikirlerin yapılması gerekmektedir. Dua ile birlikte okunması tavsiye edilen zikirler şunlardır:

"Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Kadir, Ya Kav"

Bu Esmaların 70 kez zikir edilmesi gerekmektedir.

Ramazan'da dilek duasının faydaları nelerdir?

Dilek duasının temiz duygularla ve kalpten edilmesi durumunda Allah’ın kullarını geri çevirmeyeceğine inanılmaktadır. Özellikle mübarek ramazan ayında çeşitli istekler için dilek duasının okunması oldukça faziletli bir ibadet şeklidir. Ramazan ayında dilek duasının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Ramazan ayında şeytanların zincirlendiğine ve duaların daha güçlü bir şekilde yerine ulaşacağına inanılır.
  • Ramazan ayı, Müslümanların en çok ibadet ettikleri ve Allah’a yakardıkları dönemdir.
  • İyi bir niyetle edilen dilek duasının her işi düzelteceğine ve bereketin artmasına vesile olacağına inanılmaktadır.
  • Dilek duasının diğer bir önemi ise kişinin kul olduğunun farkına varmasını sağlamasıdır. Allah'ın yüceliğinin farkına varan kişi kendisinin de ondan yardım istemesi gereken bir aciziyet içerisinde olduğunun idrakine varır.
  • Dilek duasının kabul edileceğine inanarak ve yalvararak yakarışta bulunulması önemlidir.
  • Dilek duası, kişilerin Allah'ın büyüklüğüne sığınarak bir istek ve arzuya kavuşmak için samimiyetle ettiği bir dua türüdür. Bu yüzden inançlı kişilerin yüce Allah’a en yakın hissettiği anlardan biri olarak oldukça hayırlıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Dilek duası Ramazan islam
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