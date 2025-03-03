Ramazan'da Ettehiyyatü duasının faydaları nelerdir? Ettehiyyatü duası nasıl yapılır?

Müminler tarafından en çok okunan dualardan biri Ettehiyyatü duası olarak öne çıkmaktadır. İslam büyükleri birçok kaynakta bu duanın namaz kılarken son derece önemli olduğunu belirtmiş, öte yandan da bu duayı düzenli olarak okumanın inanan kişiler için oldukça hayırlı olacağını söylemişlerdir. Ettehiyyatü duası faziletleri pek çok açıdan merak edilen bir konudur. Bu duanın hikayesi ve ortaya çıkışı da insanlara yol gösteren ve huzur veren unsurlardan biridir. Bu duayla ilgili ramazan ayında Ettehiyyatü okumanın faydaları merak edilmektedir.

Ettehiyyatü duası nasıl yapılır?

Ettehiyyatü duası, Müslümanlar tarafından sıklıkla okunan dualar arasında yer almaktadır. Namaz dualarından biri olması nedeniyle kıymetli olan bu duanın normal zamanlarda da okunmasının oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.

Ettehiyatü duasının birçok fazileti vardır. Bu duayı okuyan Müslümanların huzura kavuşacağı ve psikolojik açıdan da rahatlayacağı belirtilmektedir. Ettehiyatü Duası’nın Miraç gecesi ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu duada, Allah’ın sözleri yer almakla birlikte Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Cebrail Aleyhisselam tarafından söylenen sözler de bulunur.

Namaz kılan Müslümanlar, namaz esnasında ilk ve son oturuşlarında bu duayı ederek Allah'a ihtiyaçları ve istekleri için dua etmektedir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) de Ettehiyatü duasının Müslümanlar tarafından düzenli bir şekilde okunmasını önermiştir. Bununla birlikte Ettehiyyatü duası Kur'an-ı Kerim'de bulunan dualar arasında yer almamaktadır. Bu dua Miraç gecesinde Allah, Cebrail Aleyhisselam ve Hz. Muhammed (s.a.v.) arasındaki sözlerden ortaya çıkan bir duadır.

Ettehiyatü duası, 2 rekatlı ve daha fazla rekatlı namazlarda mutlaka okunması gereken bir duadır. Ettehiyatü duası namaz kılarken sesli bir şekilde okunan bir dua değildir. Bu duanın sessizce okunması gerekmektedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), bu duayı okuyan Müslümanlara Allah’ın rahmet ve koruyuculuğunun üzerlerinde olacağını belirtmiştir. Ettehiyyatü duası, namaz kılan kişiler her namaz esnasında farz ve nafile namazlarında aralarda ve son oturuşlarında okuması gereken ve bu duanın sonrasında salli barik ve rabbena atina dualarını okuyup ardından selam verip namazı bitirmeleri gerekir.

Ramazan'da Ettehiyyatü duasının faydaları nelerdir?

Ramazan ayı tüm İslam alemi için oldukça mübarek aylardan biridir. On bir ayın sultanıdır. Bu yüzden Ettehiyatü gibi değerli bir duanın da bu ay içerisinde sık sık okunması önemlidir. Ettehiyatü duasının faziletleri ve faydaları da oldukça fazladır. Bu nedenle bu duanın her mümin tarafından namazlarda okunması gerekir.

Ettehiyyatü duası, duayı okuyan müminlere bereket getirir.

Yemek pişiren bir insan bu duayı yemek yaparken okursa yaptığı yemek bereketlenir.

Dara düşen kişiler Ettehiyatü duasını okuduklarında Allah onlara yardım eder.

Sıkıntıda olan kişilerin bu duayı okumaları halinde Allah onları huzura kavuşturur.

Dışarı çıkmadan önce bu duanın okunması son derece önemlidir.

Bu duanın yolculuk esnasında okunması, kişilerin namaz vakitlerine yetişmesi açısından oldukça önemlidir.

Müminlerin gece uyumadan önce bu duayı okuması gerekir.

Müslümanlar, kendilerini yalnız ve çaresiz hissettikleri anlarda bu duayı okurlarsa sayesinde yalnız olmadıklarını anlarlar.

Ettehiyatü duasının düzenli bir şekilde edilmesi bu duanın rahmetinden ve faziletlerinden faydalanmak için oldukça önemlidir.

Ettehiyatü Duası Miraç gecesi ortaya çıkan bir duadır. Bu nedenle bereketi de oldukça fazladır. Mübarek bir gecede ortaya çıkan bu duanın mübarek Ramazan ayında da bol bol okunması tavsiye edilir.