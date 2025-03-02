Ramazan’da oruç tutarken ağız kokusu normal mi? Uzmanı uyardı: Bu belirtiler ciddi hastalıklara işaret edebilir

Ramazan ayında oruç tutan kişilerde ağız kokusu sıkça görülen bir durum olsa da, bazı vakalarda bu durum ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız kokusunun yalnızca geçici bir problem olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, diyabet, böbrek yetmezliği, mide ve karaciğer hastalıklarının ağız kokusuyla kendini gösterebileceğini vurguladı.

AĞIZ KURULUĞU VE TÜKÜRÜK AZALMASI BAKTERİLERİ TETİKLİYOR

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluğun tükürük akışını azalttığını, bunun da ağız içindeki bakterilerin çoğalmasına neden olduğunu vurgulayan Özkan, şunları söyledi:

"Tükürük, ağız içini temizleyen, bakterileri nötralize eden ve diş minesini koruyan doğal bir savunma mekanizmasıdır. Ancak oruç sırasında yeterli sıvı alınmadığında tükürük üretimi yavaşlar ve ağız kuruluğu oluşur. Bu durum, diş çürüklerinin hızlanmasına ve ağız kokusunun artmasına yol açabilir."

Özkan, oruç sırasında ortaya çıkan kötü ağız kokusunun, sadece bakteriyel nedenlere bağlı olmadığını belirterek, bazı hastalıkların da ağız kokusuna neden olabileceğini açıkladı:

"Özellikle nefeste aseton, meyvemsi, amonyak, idrarsı, çürük yumurta kokusu, ekşilik, küflü bir koku fark eden bireyler, diyabet, böbrek yetmezliği, mide veya karaciğer hastalığı gibi ciddi durumlar açısından değerlendirilmelidir. Ramazan'da ortaya çıkan kötü ağız kokusu, vücudunuzun size verdiği bir sinyal olabilir."

"EĞER NEFESTE ASETON KOKUSU VARSA..."

Bilimsel çalışmalara göre, oruç tutan bireylerin yaklaşık yüzde 18’inde nefeste aseton kokusu tespit edilmiştir. Özkan, diyabet hastalarının bu durumu ciddiye alması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Eğer bir birey nefesinde belirgin bir aseton kokusu fark ediyorsa, kan şekeri seviyelerini düzenli kontrol ettirmeli ve doktoruna danışmalıdır."

Ayrıca, böbrek yetmezliği olan bireylerde nefeste "idrar kokusu" veya "balıksı" bir koku oluşabileceğini belirten Özkan, "Nefeste amonyak veya idrar kokusu, ellerde ve ayaklarda şişlik, sabahları yüzün şişmesi belirtileri arasındadır. Bu durumda bir nefrolog ile görüşülmelidir." dedi.

KARACİĞER VE MİDE HASTALIKLARINA BAĞLI AĞIZ KOKUSU

Karaciğer yetmezliği olan bireylerde "küflü veya balıksı koku" oluşabileceğini belirten Özkan, "Karaciğer hastalarının nefesinde belirgin bir küf kokusu fark edilirse, bu durum karaciğer fonksiyonlarının bozulduğuna işaret edebilir ve gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır." şeklinde konuştu.

Reflü hastalarının da Ramazan ayında ağız kokusuna daha yatkın olduğunu belirten Özkan, şu bilgileri verdi:

"Uzun süreli açlık, mide asidinin ağza gelerek reflü semptomlarını artırabilir. Bu durum, nefeste ekşi veya çürük yumurta kokusuna yol açar. Oruç tutan bireylerde reflüye bağlı ekşi veya sülfürlü koku yaklaşık yüzde 9 oranında gözlemlenmiştir."

(İHA)