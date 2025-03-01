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Ramazan’da sigarayı bırakabilirsiniz: “Alışkanlıkların sorgulanması ve için bir fırsat” Uzmandan tavsiyeler…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 12:33
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Psikolog Beyza Sürmen, Ramazan ayında sigara içen bireylerde görülen nikotin eksikliğinin sinirlilik ve dikkat dağınıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini ancak bu durumun sigarayı bırakmada olumlu bir rol oynayabileceğini belirtti. Ramazan ayında oruç tutmanın sigara içicileri için yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da zorluklar oluşturduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde…

Ramazan’da sigarayı bırakabilirsiniz: “Alışkanlıkların sorgulanması ve için bir fırsat” Uzmandan tavsiyeler…

Beyza Sürmen, nikotin bağımlılığının, uzun yıllardır sigarayı bir rahatlama yöntemi olarak benimsemiş bireyler için önemli bir alışkanlık olduğunu belirten Sürmen, "Ramazan ayında oruç tutmak, sigara içicileri için yalnızca fiziksel bir sınav olmanın ötesinde, psikolojik yönden de bazı zorluklar oluşturmaktadır.

Nikotin bağımlılığına sahip bireyler için sigara, uzun yıllardır vazgeçilmez bir alışkanlık ve rahatlama yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Gün boyunca sigara içme imkânının olmaması ani nikotin eksikliğine yol açmakta; bu durum sinirlilik, huzursuzluk, kaygı ve dikkat dağınıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Oruç süresince beden ve zihin arasındaki denge bozulabilmekte, alışılmış rahatlama hissinin yerini nikotin yoksunluğundan kaynaklanan rahatsızlık ve içe dönük çatışmalar alabilmektedir. Bu durum, günlük yaşam ve sosyal ilişkilerde artan stres seviyelerine neden olmaktadır" dedi.

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“ALIŞKANLIKLARIN SORGULANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR FIRSAT”

Sürmen, Ramazan’ın sigara içicilerine alışkanlıklarını sorgulayabilme ve değiştirebilme için fırsat olduğunu söyleyerek, "Ramazan ayı, sigara içicilerinde yalnızca yoksunluk belirtilerine yol açmamakta; aynı zamanda alışkanlıkların sorgulanması ve değiştirilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Oruç tutmanın getirdiği disiplin ve dayanışma ruhu, kişisel kontrolün artmasına katkı sağlayarak, sigara gibi zararlı alışkanlıkların bırakılmasına yönelik motivasyonu güçlendirmektedir. İftar sonrası gelen ani rahatlama isteği, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturma potansiyeline sahiptir. Alternatif stres yönetimi yöntemlerinin uygulanması, sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi ve içe dönük motivasyonun artırılması açısından bu dönem önemli fırsatlar sunmaktadır. Böylece Ramazan, yalnızca oruç ibadetinin yerine getirildiği bir zaman dilimi olmanın ötesine geçerek, yaşam kalitesinde olumlu değişikliklere zemin hazırlamaktadır" dedi.

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“BİLİNÇLİ NEFES ALMA EGZERSİZLERİ NİKOTİN YOKSUNLUĞUNU HAFİFLETİR”

Ani nikotin eksikliğinin rahatsızlıkların yanı sıra sigarayı bırakmada rolü olabileceğini söyleyen Sürmen, "Psikolojik dalgalanmalar, sigara alışkanlığıyla mücadelede bireylerin kendilerini yeniden değerlendirmelerine imkan tanımaktadır. Ramazan döneminde, bilinçli nefes alma egzersizleri, meditasyon veya hafif yürüyüş gibi alternatif yöntemlerin uygulanması, nikotin yoksunluğu belirtilerinin hafifletilmesine ve stresle başa çıkma becerisinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, düzenli psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerinin de bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, Ramazan ayı sigara içicileri için hem zorluklar hem de fırsatlar içeren karmaşık bir dönemdir. Ani nikotin eksikliği ve yoksunluk belirtileri geçici rahatsızlıklar oluştururken, aynı zamanda sigara bağımlılığıyla mücadelede yeni adımlar atılmasına imkan tanımaktadır. Alternatif stres yönetimi yöntemlerinin uygulanması ve sosyal destek ağlarının etkin kullanımı sayesinde, bu ay daha sağlıklı alışkanlıkların geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Ramazan, hem manevi hem de fiziksel anlamda kendini yeniden keşfetmeye vesile olarak yaşam kalitesinde olumlu değişikliklere zemin hazırlamaktadır" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sigara Ramazan ramazan ayı Oruçluyken nikotin bandı yapıştırılır mı
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