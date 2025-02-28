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Ramazan orucu için niyet nasıl edilir? Sahurda oruç niyeti nasıl getirilmelidir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.02.2025 20:23
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Ramazan ayı hem bereketin hem de bolluğun simgesi olarak kabul edilen mübarek bir aydır. Bu ayın gerek manen gerekse bedenen sağlıklı geçebilmesi için oruç tutulmaktadır. Oruç, ramazan ayının en değerli ve en kutsal ibadeti olarak tabir edilmektedir. Oruç tutmadan önce niyet etmek ve bu niyeti doğru bir şekilde yerine getirmek kabul görülmesi açısından oldukça önemlidir. Peki, ramazan orucu için niyet nasıl edilir, sahurda oruç niyeti nasıl getirilmelidir?

Ramazan orucu için niyet nasıl edilir? Sahurda oruç niyeti nasıl getirilmelidir?

Belirli bir zaman aralığında yeme içmeden uzak durma durumu, oruç tutma olarak ifade edilmektedir. Oruç ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için öncesinde niyet edilmesi gerekmektedir. Niyetler her zaman Allah rızası için edilmelidir. Oruç tutma eylemi, kişilerin hem bedenen rahatlamasına hem de ruhen günahlarından arınmasına vesile olan bir eylemdir. Sağlığı el veren herkesin bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmesi önemlidir.

Ramazan orucu için niyet nasıl edilir?

1 sene içerisinde toplamda 12 ay bulunmaktadır. Bu 12 aydan biri ramazan ayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ramazanda yapılan en önemli ibadet belirli bir süre boyunca yemek ve içecekten uzak durmaktır. Bu kaçınma ve uzak durma durumu oruç tutma olarak bilinmektedir.

Oruç tutmadan önce bazı hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bu hazırlıklardan biri sahura kalkmak ve gün boyu aç kalınacağı için yemek yemektir. Bir diğer hazırlık ise oruç tutmak için niyet etmektir. Bu niyet etme eylemi kalben olduğu kadar söz ile de yapılması gereken bir eylemdir.

Niyet etmeden oruç tutmak dini yönden sahih olarak kabul edilmemektedir. Çünkü niyetler Allah rızası için edildiğinden niyetsiz oruç tutmak, anlamsız olmaktadır.

Sahurda oruç niyeti nasıl getirilmelidir?

Oruç tutmak için öncesinde sahur vakti uyanılması gerekmektedir. Bununla birlikte oruç tutmak için öncesinde mutlaka niyet edilmesi önemlidir. Ramazan orucuna niyet etme süreci genel olarak güneşin batması ile başlamakta ve güneşin sonraki gün en tepeye gelmesinden yaklaşık 10 dakika evvel bitmektedir. Kısaca sabah olmadan önce niyet edilmesi ve bu niyetin hem kalben hem de dil ile yapılması son derece önemli bir konudur.

Sahur vaktinde oruç tutmak için edilen niyet yaygın olarak “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ramazan orucunu/orucumu tutmaya.” şeklindedir. Bunun yanı sıra “ Yarınki ramazan orucunu/orucumu tutmaya niyet ettim.” gibi niyetler de kullanılabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan ramazan ayı
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