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'Ramazan sokağına' yoğun ilgi: Birçok yörenin lezzetleri de hizmete sunuldu...

29.03.2025 12:38
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Mardin'de Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, büyük bir coşku ve katılımla devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde başlatılan Ramazan Sokağı, Artuklu fuar alanında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 7 farklı bölgeden gelen lezzetlerin sergilendiği fuarda, hem yetişkinler hem de çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

'Ramazan sokağına' yoğun ilgi: Birçok yörenin lezzetleri de hizmete sunuldu...

7 bölgeden farklı lezzetlerin sergilendiği ve büyük ilgi gören fuarda, çocuklar da düzenlenen akrobasi etkinliklerinde eğlenceli vakit geçirirken, patlamış mısır ve pamuk şekeri de fuar alanına gelen çocuklara ikram ediliyor.

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HİZMETE SUNULAN LEZZETLER

Farklı Lezzetin yer aldığı Ramazan Sokağı'nda Marmara bölgesinin meşhur pişmaniyesi, Ege bölgesinin karadut pekmezi, İç Anadolu bölgesinin meşhur lokumu, sucuğu, Karadeniz bölgesinin tereyağı, Akdeniz bölgesinin zeytini, zeytinyağı ve cezeryesi, Doğu Anadolu bölgesinin çat balı ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Diyarbakır'ın burma kadayıfı ile örgü peyniri gibi birçok lezzet Mardinlilerin hizmetine sunuldu.

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Ziyaretçilerden Meltem Arslan, iftardan sonra gezmek istediklerinin belirterek, "Buradaki fuardan yöresel ürünleri tatmak istedik. Çocuğum için burada pembe pişmaniye vardı onu aldık, çok sevdi" dedi.

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"HER ŞEY EL EMEĞİ"

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Personeli Emine Çakas Gürel ise, ''Buradaki her şey el emeği. Hepsi birer kadınların kadınların ellerinden çıkıyor. Takılar, oyuncaklar ve çantalar var. Bunların hepsi el emeği. Satılan ürünler belediyenin bütçesine aktarılıyor. Ürünlere bayağı talep var. Herkesin Mardin'e bekliyoruz. Çok güzel bir program ve etkinlik oldu. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

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Etkinlikler 23 Mart'a kadar devam edecek.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı Mardin bayram tatili
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