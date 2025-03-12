Ramazanda evlenilir mi? Ramazan ayında nikah kıyılır mı?

Ramazan ayı İslam’ın olduğu tüm bölgelerde oruç tutarak geçirilmektedir. İbadet etmeye adanan bu mübarek dönemde Allah’ın kullarına verdiği nimetlere oruç ibadeti ile şükredilmektedir. Bu yüzden ramazan ayı gündelik hayat içerisinde normal olarak kabul edilen birçok davranış ve faaliyetin Ramazan ayında gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusuna dikkat edilen de bir dönemdir. Evlilik ise İslam dinine göre önemli ve kutsal olarak kabul edilen bir müessesedir. Bu düşünceye göre evlilik, iki insanın usullere uygun bir şekilde hayatlarını birleştirerek birbirlerine destek oldukları ve sevgiyle yuva kurdukları bir kurumdur. Ramazan ayında nikah kıyılması noktasında ise bazı kişiler kafa karışıklıkları yaşamaktadır.

Ramazan ayında nikah kıyılır mı?

Ramazan ayı, ibadet etmeye adanan, kişilerin manevi konulara odaklandığı ve din açısından da duaların kabul olduğuna inanılan bir zaman dilimi, bir dönem olarak kabul edilir. Müslümanlar ramazan ayını ibadet ayı olarak kabul ederler. Ülkemizde ibadet edilerek ve iftar ve sahur hazırlamanın, teravih'e yetişmenin telaşı ile geçirilen bu ayda kişilerin aklında çeşitli sorular da oluşmaktadır. Bu doğrultuda ise bu mübarek dönemde evlenmenin yasak olup olmadığı merak edilmektedir.

İslami kaynaklara bakıldığında, evliliğin ve nikah kıymanın uygun olmadığı herhangi bir gün ya da zaman belirtilmemiştir. Fakat ibadete adanan ramazan ayında gündüz oruç tutulduğundan nikah seremonisinin ibadeti engellemeyecek şekilde yapılması gerekir.

Nikah kıymak isteyen kişilerin ramazan ayının bitmesini beklemesine gerek yoktur. Ama ramazan ayında evlilik töreninin nasıl gerçekleştirileceği noktasında iyi düşünülmelidir. Bu sayede çiftler de gönül rahatlığıyla evlenebilirler.

Ramazan ayında iftar yemeği ile birlikte yapılacak bir nikah töreni çok sağlıklı olmayacaktır. Zira nikah ile ilgili işlemlerin halledilmesi ve nikah telaşı, kişilerin oruç tutarken birtakım zorlanmalar yaşamasına veya ibadetini aksatmasına neden olabilir. Bu tür sorunların yaşanmayacağı bir nikah töreni yapmak daha iyi olacaktır. İslam alimleri de bu vb. şekillerde görüş bildirmektedir. Ancak ramazan ayında evlenmenin dinen hiçbir sakıncası bulunmamaktadır.