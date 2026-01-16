HABER

Raporda detaylandırıldı: İşte iPhone 18 Pro ve iPhone Fold'un teknik özellikleri

Analist Jeff Pu, Eylül ayında çıkması beklenen iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold için kısa bir teknik özellik listesi sundu. Bu liste, önceki birçok söylentiyi doğrular nitelikte.

Raporda detaylandırıldı: İşte iPhone 18 Pro ve iPhone Fold'un teknik özellikleri
Enes Çırtlık

iPhone 18 ve iPhone Fold ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Ancak söylentiler, Apple'ın yalnızca üç üst düzey (premium) modele yer verebileceği sonbahar iPhone lansmanı etrafında netleşmeye başlıyor. Analist Jeff Pu'nun sundukları da bunu kanıtlar nitelikte.

ANALİST'TEN YENİ NOT: IPHONE 18 PRO VE IPHONE FOLD'UN ÖZELLİKLERİ BÖYLE OLABİLİR

Analist Jeff Pu, 9to5Mac tarafından detaylandırılan yeni bir not yayınladı. Raporun kendisi, Apple'ın 2026'da nasıl bir performans sergileyebileceğine dair olağan tahminlerden oluşuyor. Ancak raporda asıl önem taşıyan Pu'nun iPhone modelleri için sunduğu bir teknik özellik tablosu.

Bu teknik özellik tablosuna geçmeden önce ünlü analistin öngörülerinden biraz bahsedelim. Pu, yaklaşık %4 oranında küçülmesi beklenen akıllı telefon pazarında Apple'ın pazar payı kazanmasını beklediğini belirtiyor. Bunun nedeni, iPhone sevkiyatlarında beklenen %2'lik büyüme ile tahmini 250 milyon adede ulaşılması ve bunun da Apple'ın pazar payını %21'e çıkarması.

Raporda sunulan 2026 sonbaharı iPhone özellik tablosu ise şu şekilde.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Fold
Çıkış Tarihi Sep 26 Sep 26 Sep 26
Ekran 6.3 inç 6.9 inç 7.8 inç katlanabilir ekran, 5.3 inç kapak ekranı
İşlemci A20 Pro, N2, WMCM A20 Pro, N2, WMCM A20 Pro, N2, WMCM
DRAM LPD5 12GB LPD5 12GB LPD5 12GB
Ön Kamera 18MP, 6P 18MP, 6P 18MP katlanabilir ekranda, 18MP ön ekranda
Arka Kamera 48MP 7P VA + 48MP periskop + 48MP 6P 48MP 7P VA + 48MP periskop + 48MP 6P 48MP 7P + 48MP 6P
Biyometrik güvenlik Face ID, küçültülmüş Dinamik Ada Face ID, küçültülmüş Dinamik Ada Touch ID
Gövde Alüminyum Alüminyum Titanyum ve alüminyum
Modem C2 C2 C2

Burada şaşırtıcı pek bir şey yok. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in iPhone 17 Pro modellerine benzemesi bekleniyor. Bu modellerde odak noktası muhtemelen yonga seti yükseltmeleri olacak.

'IPHONE FOLD KİTAP GİBİ KATLANACAK'

Gelelim iPhone Fold'a... iPhone Fold hakkında o kadar uzun süredir ve o kadar çok farklı biçimde söylentiler dolaşıyor ki, nihai sürümün tam olarak nasıl olacağını tahmin etmek oldukça zor. Pu'nun notu ise iPhone Fold'un harici bir ekrana ve Touch ID'ye sahip, kitap tarzı (book-style) bir katlanabilir telefon olacağını öne sürüyor.

Raporda detaylandırıldı: İşte iPhone 18 Pro ve iPhone Fold un teknik özellikleri 1

Apple'ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold'u sonbaharda düzenleyeceği bir etkinlikte; iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 17e'yi ise ilkbaharda düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtması bekleniyor.

