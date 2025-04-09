HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı'dan HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diyerek ilk kez açıkladı

Son günlerde her yaptığı çıkışla gündem olmayı başaran gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok konuşulacak bir iddia da bulundu. Mayıs ayının başında yapılacak olan HSK seçimleriyle ilgili kulis bilgilerini paylaşan Kütahyalı "DEM Parti" detayını ilk kez açıkladı. Kütahyalı ayrıca cezaevindeki Selahattin Demirtaş'la ilgili iddiasını da yineledi: "Yüzde yüz olduğunu söyleyebilirim"

Rasim Ozan Kütahyalı'dan HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diyerek ilk kez açıkladı
Devrim Karadağ

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok kouşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Daha önce yaptığı çıkışlarla bir şekilde konuşulmayı başaran Kütahyalı, yine elde ettiği kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

KÜTAHYALI: "BİR BOMBA PATLATAYIM"

"Bir bomba patlatayım" diyen Küthayalı, Ensonhaber'de yaptığı gündeme dair değerlendirmelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleriyle ilgili iddiasını açıkladı.

gdgdgh

"İKİ İSİM DEVAM EDECEK"

Mayıs ayının ilk haftasında yapılacak HSK seçimlerinde iki ismin devam edeceğini söyleyen Kütahyalı, "Bir bomba patlatayım sana. Mayıs'ın ilk haftası HSK seçimleri var. Devletin en kozmik en hassas yerlerinden biri. Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci uzun süredir oradalar. Adeta yargının hafızası gibiler ve devam edecekler öyle gözüküyor." dedi.

HSK'DA "DEM PARTİ" SÜRPRİZİ

"HSK seçimlerinde bir sürpriz olabilir." diyen Kütahyalı, DEM Parti detayını iddiasını ilk kez gündeme getirdi;

"DEM eğilimli bir üye HSK üyesi olacak ve devam edecek. Bundan ötürü ulusalcılar, Kemalistler çoşmamalı. HSK bir nevi RTÜK gibidir. DEM'li Kürt kimliği belirgin bir üye olacak."

adad

SELAHATTİNDEMRİTAŞ İDDİASINI YİNELEDİ: "YÜZDE YÜZ"

Kütahyalı ayrıca cezaevindeki Selahattin Demirtaş'la ilgili iddiasını "Selahattin Demirtaş'ın da çıkacağını yüzde yüz söyleyebilirim." diyerek yineledi.

thumbs_b_c_21616832438a945e7c49d48b961d291d

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...'' Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Premium abonelere reklam” iddialarına yanıt“Premium abonelere reklam” iddialarına yanıt
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıAmbulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu Rasim Ozan Kütahyalı DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ihraç talebi! Dilekçeler gönderilmeye başlandı...

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Yüzde 84'e yükselttiler...

Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Yüzde 84'e yükselttiler...

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.