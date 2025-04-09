Rasim Ozan Kütahyalı'dan HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diyerek ilk kez açıkladı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok kouşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Daha önce yaptığı çıkışlarla bir şekilde konuşulmayı başaran Kütahyalı, yine elde ettiği kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

KÜTAHYALI: "BİR BOMBA PATLATAYIM"

"Bir bomba patlatayım" diyen Küthayalı, Ensonhaber'de yaptığı gündeme dair değerlendirmelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleriyle ilgili iddiasını açıkladı.

"İKİ İSİM DEVAM EDECEK"

Mayıs ayının ilk haftasında yapılacak HSK seçimlerinde iki ismin devam edeceğini söyleyen Kütahyalı, "Bir bomba patlatayım sana. Mayıs'ın ilk haftası HSK seçimleri var. Devletin en kozmik en hassas yerlerinden biri. Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci uzun süredir oradalar. Adeta yargının hafızası gibiler ve devam edecekler öyle gözüküyor." dedi.

HSK'DA "DEM PARTİ" SÜRPRİZİ

"HSK seçimlerinde bir sürpriz olabilir." diyen Kütahyalı, DEM Parti detayını iddiasını ilk kez gündeme getirdi;

"DEM eğilimli bir üye HSK üyesi olacak ve devam edecek. Bundan ötürü ulusalcılar, Kemalistler çoşmamalı. HSK bir nevi RTÜK gibidir. DEM'li Kürt kimliği belirgin bir üye olacak."

SELAHATTİNDEMRİTAŞ İDDİASINI YİNELEDİ: "YÜZDE YÜZ"

Kütahyalı ayrıca cezaevindeki Selahattin Demirtaş'la ilgili iddiasını "Selahattin Demirtaş'ın da çıkacağını yüzde yüz söyleyebilirim." diyerek yineledi.