Re'sen ne demek, ne anlama gelir? Re'sen soruşturma nedir?

Türk Dil Kurumu yayınlarından olan Türkçe Sözlük’te Arapça kökenli bir kelime olarak tanımlanan re’sen kelimesi için zarf türünde iki farklı açıklama yer almaktadır. İlkine göre kendi başına, kendiliğinden anlamına gelen resen kelimesi yine zarf olarak kimseye bağlı olmadan, bağımsız olarak gibi anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin hukuk alanındaki kullanımı daha kapsamlı bir anlam içermektedir.

Re'sen ne demektir? Re'sen ne anlama gelir?

Resen kelimesi Arapça dilinden Türkçe diline geçmiş bir kelimedir ve "kendiliğinden" anlamına karşılık gelmektedir. Hukuk dilinde resen bir durumun bir işin bir eylemin herhangi bir dış unsur, etki, başvuru ya da talep olmadığı halde kendiliğinden gerçekleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Hukuk literatüründe resen kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki anlamı ile paralel anlam içerir. Aynı zamanda daha kapsamlı ve daha özel bir anlama da sahiptir.

Re'sen, "Herhangi bir talep ya da başvuru yapılmadığı halde, kanunların vermiş olduğu yetkilere dayanarak kendiliğinden bir işlem yapılması karar alınması ya da harekete geçilmesi" anlamına gelmektedir. Resen işlemlerde de talep üzerine işlemler gibi çeşitli başlatıcı unsurlar yer almaktadır.

Resen kelimesinin kullanıldığı resen soruşturma ifadesi de hukuki bir terimdir. Bir inceleme ve soruşturma sürecini ifade eden resen soruşturma, hukuka aykırı bir durum ya da suç şüphesi öğrenildiği zaman savcılık ya da yetkili olan idari makamın herhangi bir ihbar ya da şikayet beklemeden başlattığı bir süreçtir.

Kamu düzenini ilgilendiren suçlar başta gelmek üzere çeşitli suçlar şikayet gerekmeksizin savcılık ya da yetkili diğer birimler tarafından resen soruşturulabilir. Önemli olan suçun şüphesinin oluşmuş olmasıdır. Tüm resen soruşturma süreçlerine ait olan ayrıntılar Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu gibi temel kanunlarda belirtilmiştir. Bazıları savcılık tarafından zorunlu olarak soruşturulurken bazıları suçun sınırına ve oluşan şüpheye göre soruşturma sürecine girebilir.