Redmi M100 sessiz sedasız sahneye çıktı: 7.900 mAh pil ve 120 Hz ekran aynı telefonda

Redmi M100, Çin'de resmiyet kazandı. Xiaomi'nin internet sitesinde sessizce listelenen telefonun öne çıkan özelliklerinden biri, 7.900 mAh kapasiteli bataryası oldu.

İŞTE REDMI M100'ÜN ÖZELLİKLERİ

GSMArena'ya göre Redmi M100, 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan 6,9 inç LCD ekranla geliyor. Panel 120 Hz yenileme hızını desteklerken maksimum 825 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Telefonun işlemci tarafında ise Snapdragon 4 Gen 5 bulunuyor.

Cihazın arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Redmi M100'ün 7.900 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Telefon kutudan HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkıyor. Cihazın ölçüleri 170,12 x 78,42 x 8,8 mm olarak açıklanırken ağırlığı 232 gram.

Telefon, Çince isimlerin makine çevirisine göre Wilderness Green, Star Rain White ve Deep Night Black olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Bellek ve depolama tarafında ise 8 GB RAM + 128 GB, 6 GB RAM + 256 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

REDMI M100 NE KADAR?

Redmi M100'ün başlangıç fiyatı 1.999 yuan olarak açıklandı. Bu rakam mevcut kurla yaklaşık 296 dolara karşılık geliyor.

Redmi'nin M100 modelini Çin dışında satışa çıkarıp çıkarmayacağı henüz belli değil. Bununla birlikte yaklaşan Poco M8x'in Redmi M100'e oldukça benzemesi ve şimdiye kadar resmi olarak doğrulanan teknik özelliklerinin M100 ile örtüşmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle Poco M8x'in uluslararası pazarlarda yeniden markalanmış bir Redmi M100 olarak sunulması sürpriz olmayabilir.