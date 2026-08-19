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Redmi M100 sessiz sedasız sahneye çıktı: 7.900 mAh pil ve 120 Hz ekran aynı telefonda

Redmi M100, Xiaomi'nin Çin'deki internet sitesinde sessizce listelenerek resmiyet kazandı. Snapdragon 4 Gen 5 işlemciyle gelen telefon, 7.900 mAh kapasiteli pili ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç ekranıyla dikkat çekiyor.

Redmi M100 sessiz sedasız sahneye çıktı: 7.900 mAh pil ve 120 Hz ekran aynı telefonda
Enes Çırtlık

Redmi M100, Çin'de resmiyet kazandı. Xiaomi'nin internet sitesinde sessizce listelenen telefonun öne çıkan özelliklerinden biri, 7.900 mAh kapasiteli bataryası oldu.

İŞTE REDMI M100'ÜN ÖZELLİKLERİ

GSMArena'ya göre Redmi M100, 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan 6,9 inç LCD ekranla geliyor. Panel 120 Hz yenileme hızını desteklerken maksimum 825 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Telefonun işlemci tarafında ise Snapdragon 4 Gen 5 bulunuyor.

Redmi M100 sessiz sedasız sahneye çıktı: 7.900 mAh pil ve 120 Hz ekran aynı telefonda 1

Cihazın arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Redmi M100 sessiz sedasız sahneye çıktı: 7.900 mAh pil ve 120 Hz ekran aynı telefonda 2

Redmi M100'ün 7.900 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Telefon kutudan HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkıyor. Cihazın ölçüleri 170,12 x 78,42 x 8,8 mm olarak açıklanırken ağırlığı 232 gram.

Redmi M100 sessiz sedasız sahneye çıktı: 7.900 mAh pil ve 120 Hz ekran aynı telefonda 3

Telefon, Çince isimlerin makine çevirisine göre Wilderness Green, Star Rain White ve Deep Night Black olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Bellek ve depolama tarafında ise 8 GB RAM + 128 GB, 6 GB RAM + 256 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

REDMI M100 NE KADAR?

Redmi M100'ün başlangıç fiyatı 1.999 yuan olarak açıklandı. Bu rakam mevcut kurla yaklaşık 296 dolara karşılık geliyor.

Redmi M100 sessiz sedasız sahneye çıktı: 7.900 mAh pil ve 120 Hz ekran aynı telefonda 4

Redmi'nin M100 modelini Çin dışında satışa çıkarıp çıkarmayacağı henüz belli değil. Bununla birlikte yaklaşan Poco M8x'in Redmi M100'e oldukça benzemesi ve şimdiye kadar resmi olarak doğrulanan teknik özelliklerinin M100 ile örtüşmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle Poco M8x'in uluslararası pazarlarda yeniden markalanmış bir Redmi M100 olarak sunulması sürpriz olmayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Xiaomi Redmi telefon
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