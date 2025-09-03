HABER

Reels deneyimi kökten değişecek! Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıktı

Instagram, Reels deneyimini kökten değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların video izleme alışkanlıklarını tamamen farklı bir seviyeye taşıyacak bu yenilik, şimdiden test edilmeye başlandı. Peki Instagram’ın Reels için hazırladığı bu özellik tam olarak ne sunuyor?

Enes Çırtlık

Instagram, Reels deneyimini bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Uygulama araştırmacıları, platformun “resim içinde resim” özelliğini test etmeye başladığını ortaya çıkardı. Bu yenilik sayesinde, YouTube’da olduğu gibi Reels videolarını ekranın köşesinde küçük bir pencereden izleyebilecek, hatta Instagram’dan çıksanız bile başka uygulamalara geçerken videoyu kesintisiz takip edebileceksiniz.

Reels deneyimi kökten değişecek! Instagram ın yeni özelliği ortaya çıktı 1

INSTAGRAM REELS'A RESİM İÇİNDE RESİM ÖZELLİĞİ

Webtekno'da yer alan habere göre, uygulama araştırmacısı Radu Oncescu tarafından keşfedilen özellik, Instagram Reels videolara resim içinde resim özelliği getirecek. Bu da tıpkı. YouTube gibi platformlarda olduğu gibi videoların ekranın bir köşesinden küçük bir pencereden izlenebileceği anlamına geliyor.

Reels deneyimi kökten değişecek! Instagram ın yeni özelliği ortaya çıktı 2

INSTAGRAM’DAN ÇIKTIĞINIZDA BİLE REELS İZLEMEYE DEVAM EDEBİLECEKSİNİZ

Özellik, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edilmeye başladı. Tam olarak nasıl gözükeceğine dair bir ekran görüntüsü yok ancak nasıl aktifleştirilebileceğini görebiliyoruz. Direkt olarak bir Reels’in seçeneklerine girdiğinizde “Resim İçinde Resim” yazan bir bölüm göreceksiniz. Bunu aktifleştirmeniz yeterli.

Reels deneyimi kökten değişecek! Instagram ın yeni özelliği ortaya çıktı 3

TEST AŞAMASINDA

Resim içinde resim özelliği, farklı şeyler yaparken Reels izlemek isteyenleri mutlu edecek bir özellik. Özellik sayesinde Instagram’dan ayrılsanız ve başka uygulamalara geçseniz bile küçük bir pencere sayesinde izlemeye devam edebileceksiniz. Şu anda test aşamasında olan işlevin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

sosyal medya Instagram Instagram Reels
