Reels deneyimi kökten değişecek! Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıktı

Instagram, Reels deneyimini bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Uygulama araştırmacıları, platformun “resim içinde resim” özelliğini test etmeye başladığını ortaya çıkardı. Bu yenilik sayesinde, YouTube’da olduğu gibi Reels videolarını ekranın köşesinde küçük bir pencereden izleyebilecek, hatta Instagram’dan çıksanız bile başka uygulamalara geçerken videoyu kesintisiz takip edebileceksiniz.

INSTAGRAM REELS'A RESİM İÇİNDE RESİM ÖZELLİĞİ

Webtekno'da yer alan habere göre, uygulama araştırmacısı Radu Oncescu tarafından keşfedilen özellik, Instagram Reels videolara resim içinde resim özelliği getirecek. Bu da tıpkı. YouTube gibi platformlarda olduğu gibi videoların ekranın bir köşesinden küçük bir pencereden izlenebileceği anlamına geliyor.

INSTAGRAM’DAN ÇIKTIĞINIZDA BİLE REELS İZLEMEYE DEVAM EDEBİLECEKSİNİZ

Özellik, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edilmeye başladı. Tam olarak nasıl gözükeceğine dair bir ekran görüntüsü yok ancak nasıl aktifleştirilebileceğini görebiliyoruz. Direkt olarak bir Reels’in seçeneklerine girdiğinizde “Resim İçinde Resim” yazan bir bölüm göreceksiniz. Bunu aktifleştirmeniz yeterli.

TEST AŞAMASINDA

Resim içinde resim özelliği, farklı şeyler yaparken Reels izlemek isteyenleri mutlu edecek bir özellik. Özellik sayesinde Instagram’dan ayrılsanız ve başka uygulamalara geçseniz bile küçük bir pencere sayesinde izlemeye devam edebileceksiniz. Şu anda test aşamasında olan işlevin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.