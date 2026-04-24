HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Refahiye’de nisan ayında kar sürprizi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, nisan ayında beklenen bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.

Refahiye’de nisan ayında kar sürprizi

İlçede 24 Nisan’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Özellikle yüksek rakımlı köyler beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı ve yer yer etkili olan yoğun sis nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
Refahiye’nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Bugün 24 Nisan, her yer kardan beyaza büründü. 10-15 santimetre kar var." dedi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.
Yetkililer ayrıca kuvvetli yağış, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranan şahıs İskenderun’da yakalandıKonut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranan şahıs İskenderun’da yakalandı
Otomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü: Sürücü havada takla attıOtomobil çarptı, elektrikli bisiklet ikiye bölündü: Sürücü havada takla attı

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok

Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.