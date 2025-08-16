HABER

Refüje çarparak takla atan araç kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı.

Refüje çarparak takla atan araç kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı. Araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü bilinmeyen Tofaş markalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Refüje çarparak takla atan araç kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı 1

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan 2’si kadın 2’si erkek olmakla birlikte 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalelerde bulunuldu. Yaralılara ilk müdahalelerin ardından tedavi amaçlı en yakın hastaneye ambulans ile sevk edildi.

Refüje çarparak takla atan araç kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı 2

Kaza sonucunda Tofaş markalı araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Refüje çarparak takla atan araç kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı 3

Refüje çarparak takla atan araç kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı 4

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

