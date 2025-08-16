HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Refüje çarparak takla atan Tofaş kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı. Araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Refüje çarparak takla atan Tofaş kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı

Kaza, Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan 2'si kadın 2'si erkek olmakla birlikte 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalelerde bulunuldu. Yaralılara ilk müdahalelerin ardından tedavi amaçlı en yakın hastaneye ambulans ile sevk edildi. Kaza sonucunda Tofaş markalı araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karmürsel'den sonra Kandıra'da... Yerleşim yerinde başlayan yangın korkuttu!Karmürsel'den sonra Kandıra'da... Yerleşim yerinde başlayan yangın korkuttu!
Kırıkkale'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandıKırıkkale'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Meteoroloji 13 il için alarm verdi! Rüzgar hızı 80 km'ye çıkacak

Meteoroloji 13 il için alarm verdi! Rüzgar hızı 80 km'ye çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.