Refüje çarparak takla atan Tofaş kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı

Kaza, Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan 2'si kadın 2'si erkek olmakla birlikte 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalelerde bulunuldu. Yaralılara ilk müdahalelerin ardından tedavi amaçlı en yakın hastaneye ambulans ile sevk edildi. Kaza sonucunda Tofaş markalı araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

