Regaip Kandili Dualarla Karşılandı: İyilik ve Birlik Çağrısı

Üç Ayların Müjdecisi Regaip Kandili'nde dualar yükseldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Regaip Kandili, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek bir gece olarak idrak edildi. Bu özel günde camiler dolup taştı, evlerde dualar edildi, zikirler çekildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar, Regaip Kandili'nin feyz ve bereketinden istifade etmek için birbirleriyle yarıştı.

Regaip Kandili'nde en çok merak edilen konulardan biri de çekilecek zikirler ve tesbihler oldu. Bu mübarek gecede, özellikle 'La İlahe İllallah', 'Estağfirullah' ve 'Sübhanallah' zikirlerinin sıkça tekrarlandığı belirtildi.

Bu mübarek gecede yapılan duaların, çekilen zikirlerin ve paylaşılan iyi dileklerin, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ülkemize ve tüm insanlığa huzur getirmesi temenni ediliyor.