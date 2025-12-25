HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Regaip Kandili Dualarla Karşılandı: İyilik ve Birlik Çağrısı

Üç ayların habercisi Regaip Kandili’nde camiler doldu, dualar semaya yükseldi. Vatandaşlar zikir ve ibadetlerle bu mübarek gecenin feyzinden yararlanırken, birlik, beraberlik ve huzur mesajları öne çıktı.

Regaip Kandili Dualarla Karşılandı: İyilik ve Birlik Çağrısı

Üç Ayların Müjdecisi Regaip Kandili'nde dualar yükseldi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Regaip Kandili, İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek bir gece olarak idrak edildi. Bu özel günde camiler dolup taştı, evlerde dualar edildi, zikirler çekildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar, Regaip Kandili'nin feyz ve bereketinden istifade etmek için birbirleriyle yarıştı.

Regaip Kandili'nde en çok merak edilen konulardan biri de çekilecek zikirler ve tesbihler oldu. Bu mübarek gecede, özellikle 'La İlahe İllallah', 'Estağfirullah' ve 'Sübhanallah' zikirlerinin sıkça tekrarlandığı belirtildi.

Bu mübarek gecede yapılan duaların, çekilen zikirlerin ve paylaşılan iyi dileklerin, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ülkemize ve tüm insanlığa huzur getirmesi temenni ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’nun ‘seyir terasında’ sis güzelliğiOrdu’nun ‘seyir terasında’ sis güzelliği
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıŞanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
regaip gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.