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Rekabet Kurumu'ndan Netflix'in Türk yapımlarına yönelik uygulamalarında yeni düzenleme

Rekabet Kurumunca, Netflix'in orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü, daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçireceği, markalı Türk içeriklerin seçiminin objektif kriterler dikkate alınarak yapılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca Netflix'in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle "Yalnızca benimle çalışacaksın" anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacağı vurgulandı.

Rekabet Kurumu'ndan Netflix'in Türk yapımlarına yönelik uygulamalarında yeni düzenleme

Kurumun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Netflix'in daha önce çalışmadığı yapımcılara platformunu açacağı belirtilerek, "Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek." ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurumu ndan Netflix in Türk yapımlarına yönelik uygulamalarında yeni düzenleme 1

REKABET KURUMU'NDAN NETFLİX KARARI

Her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılacağı en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliğinin düzenleneceği aktarılan açıklamada, buna en az 80 katılımcının davet edileceği bildirildi.

Rekabet Kurumu ndan Netflix in Türk yapımlarına yönelik uygulamalarında yeni düzenleme 2

"TÜRK YAPIMLARINI UZUN SÜRE NETFLİX'TE TUTAN UYGULAMALARIN SÜRESİ KISALACAK"

Açıklamada, içerik seçim kriterlerinin de değişeceğine işaret edilerek, şu bilgiler verildi:

"Markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayı ile objektif kriterler dikkate alınarak yapılacak. Netflix, artık kendisine yapılan projelere ilişkin başvuruları belirli sürelerde değerlendirerek, başvurulara yazılı dönüş yapmak zorunda. Türk dizilerini, filmlerini ve müzik eserlerini uzun süre yalnızca Netflix'te tutan uygulamaların süresi kısalacak. Böylece yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek."

Rekabet Kurumu ndan Netflix in Türk yapımlarına yönelik uygulamalarında yeni düzenleme 3

"YALNIZCA BENİMLE ÇALIŞACAKSIN" SÖZLEŞMELERİ

Netflix'in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle "Yalnızca benimle çalışacaksın" anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacağı vurgulanan açıklamada, Netflix tarafından yapımcılara, dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başı bonus gibi ek imkanlar sağlanacağı da belirtildi.

Açıklamada, yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden faydalanmasının da artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Rekabet Kurumu Netflix dizi rekabet kurulu sözleşme
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