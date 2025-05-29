Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler! Sosyal medyada gündem oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası birçok üniversitede öğrenciler eylemlere başlamıştı. O eylem adreslerinden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) rektörün yaptığı açıklama bir anda gündem yarattı

İnofest 2025'in ödül töreninde konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eylem yapan öğrenciler için çok sert ifadeler kullandı.

Aydın, "Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Bizim üniversitemizin külliyesi arınmış, temizlenmiş, tanımlanmış ve Türkiye'nin en nadide üniversitesi ve en zeki çocukların okuduğu bir üniversite" ifadeleriyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“BUGÜN EYLEM YAPAN ARKADAŞLARINIZ YARIN GİREMEYECEKLER”

"Bu nedenle İnofest, Sporfest, Teknofest gibi gelecek üzerine akıl yürüten siz evlatların buradaki geleceğinizi kollamak, kontrol etmek ve huzurunu sağlamak benim görevim. Bu doğrultuda bu üniversite külliyesi içerisinde, açıken ve net olarak söylüyorum, bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok. Bugün yapan arkadaşlarınız yarın girmeyecekler.

“EYLEM YAPMAYA GELENLERE DAĞ GİBİ DURMAYA HAZIRIM”

Bu kadar da açık söylüyorum. Bugün yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım. Onun için bütün arkadaşlarınıza bunu söyleyin. Bu üniversite huzurun yuvasıdır. Burada 15 bin öğrencinin 15 tanesinin huzur bozmasıyla 14 bin 985 öğrencinin gelecek planlarını kimseye ipotek bırakmayız"

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır