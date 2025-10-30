Resident Evil Requiem ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı, çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri

Capcom’un merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil Requiem, resmen ön siparişe açıldı. Serinin hayatta kalma korkusu temasını bir kez daha öne çıkaran oyun, PS5, Xbox Series X/S ve PC (Steam) platformlarında ön satışta.

SERİ, KARANLIK HİKAYE İLE GERİ DÖNÜYOR

Korku türü oyun serisi Resident Evil, bu kez çok daha karanlık bir hikâyeyle geri dönüyor. Resident Evil Requiem PS5 sürümünün özellikle yeni nesil konsollarda sunacağı grafik kalitesi merak ediliyor.

Yeni yapımın, hem Resident Evil Requiem PS5 versiyonunda hem Resident Evil Requiem Xbox versiyonunda hem de PC sürümünde gelişmiş ışıklandırma, sinematik kamera açıları ve gerçekçi çevresel ses efektleri sunması bekleniyor.

RESİDENT EVİL REQUİEM FİYAT VE ÖN SİPARİŞ DETAYLARI

Oyunun ön sipariş fiyatları platformlara göre şöyle:

Platform Fiyat Steam (PC) 52,49 USD Epic Games Store (PC) 2.999 TL PlayStation Store (PS5) 3.449 TL Xbox Store (Xbox Series X/S) 3.449 TL

PC oyuncuları için Resident Evil Requiem Steam ve Resident Evil Requiem Epic Games Store versiyonları uygun seçenekler olarak öne çıkıyor. Konsol tarafında ise Resident Evil Requiem PS5 fiyatı ile Resident Evil Requiem Xbox fiyatları aynı seviyede.

RESİDENT EVİL REQUİEM ÇIKIŞ TARİHİ

Capcom’un açıklamasına göre Resident Evil Requiem çıkış tarihi 27 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Oyunun Deluxe Edition sürümü de ön siparişe açılmış durumda. Ancak Resident Evil Requiem Deluxe Edition, erken erişim avantajı sunmuyor. Yani standart paketi alan oyuncular da aynı gün oyuna erişebilecek.

RESİDENT EVİL REQUİEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Resmi açıklamalara göre, Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri şu şekilde:

RESİDENT EVİL REQUİEM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 11 (64bit required)

Windows 11 (64bit required) İşlemci: Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB

GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB DirectX: Sürüm 12

RESİDENT EVİL REQUİEM ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 11 (64bit required)

Windows 11 (64bit required) İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super 8GB / Radeon RX 6600 8GB

GeForce RTX 2060 Super 8GB / Radeon RX 6600 8GB DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Requiem önerilen sistem gereksinimleri, Resident Evil Requiem Steam sürümünde yüksek grafik ayarlarıyla akıcı bir deneyim sağlamak için yeterli olabilir gibi görünüyor.