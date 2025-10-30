Resident Evil Requiem ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı, çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri

Capcom’un merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil Requiem, resmen ön siparişe açıldı. Serinin hayatta kalma korkusu temasını bir kez daha öne çıkaran oyun, PS5, Xbox Series X/S ve PC (Steam) platformlarında ön satışta.
Korku türü oyun serisi Resident Evil, bu kez çok daha karanlık bir hikâyeyle geri dönüyor. Resident Evil Requiem PS5 sürümünün özellikle yeni nesil konsollarda sunacağı grafik kalitesi merak ediliyor.
Yeni yapımın, hem Resident Evil Requiem PS5 versiyonunda hem Resident Evil Requiem Xbox versiyonunda hem de PC sürümünde gelişmiş ışıklandırma, sinematik kamera açıları ve gerçekçi çevresel ses efektleri sunması bekleniyor.
Oyunun ön sipariş fiyatları platformlara göre şöyle:
|Platform
|Fiyat
|Steam (PC)
|52,49 USD
|Epic Games Store (PC)
|2.999 TL
|PlayStation Store (PS5)
|3.449 TL
|Xbox Store (Xbox Series X/S)
|3.449 TL
PC oyuncuları için Resident Evil Requiem Steam ve Resident Evil Requiem Epic Games Store versiyonları uygun seçenekler olarak öne çıkıyor. Konsol tarafında ise Resident Evil Requiem PS5 fiyatı ile Resident Evil Requiem Xbox fiyatları aynı seviyede.
Capcom’un açıklamasına göre Resident Evil Requiem çıkış tarihi 27 Şubat 2026 olarak belirlendi.
Oyunun Deluxe Edition sürümü de ön siparişe açılmış durumda. Ancak Resident Evil Requiem Deluxe Edition, erken erişim avantajı sunmuyor. Yani standart paketi alan oyuncular da aynı gün oyuna erişebilecek.
Resmi açıklamalara göre, Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri şu şekilde:
Resident Evil Requiem önerilen sistem gereksinimleri, Resident Evil Requiem Steam sürümünde yüksek grafik ayarlarıyla akıcı bir deneyim sağlamak için yeterli olabilir gibi görünüyor.
