Resmen duyuruldu: Merakla beklenen yapım Türkçe altyazı desteğiyle geliyor

Remedy Entertainment, Türk oyuncuları yakından ilgilendiren bir CONTROL Resonant duyurusuna imza attı.

CONTROL RESONANT'A TÜRKÇE DESTEĞİ

CONTROL Resonant'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; CONTROL Resonant, resmi Türkçe altyazı desteğine sahip olacak.

Türk var mı? CONTROL Resonant will be available at launch in Turkish with subtitles and interface localization!



CONTROL Resonant releases later in 2026. Wishlist now!#CONTROLResonant pic.twitter.com/g0Ui5BtL00 — CONTROL Resonant 🔻Wishlist Now! (@ControlRemedy) April 9, 2026

CONTROL RESONANT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu aksiyon-macera ve rol yapma oyununun 2026 yılının ilerleyen aylarında PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ve Epic Games Store üzerinden PC ve Steam ve App Store üzerinden Mac için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyun şimdiden Steam istek listelerine eklenebiliyor.