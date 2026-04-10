Resmen duyuruldu: Merakla beklenen yapım Türkçe altyazı desteğiyle geliyor

Remedy Entertainment, Türk oyuncuları yakından ilgilendiren bir CONTROL Resonant duyurusuna imza attı.
CONTROL Resonant'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; CONTROL Resonant, resmi Türkçe altyazı desteğine sahip olacak.
Türk var mı? CONTROL Resonant will be available at launch in Turkish with subtitles and interface localization!— CONTROL Resonant 🔻Wishlist Now! (@ControlRemedy) April 9, 2026
CONTROL Resonant releases later in 2026. Wishlist now!
Bu aksiyon-macera ve rol yapma oyununun 2026 yılının ilerleyen aylarında PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ve Epic Games Store üzerinden PC ve Steam ve App Store üzerinden Mac için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyun şimdiden Steam istek listelerine eklenebiliyor.
