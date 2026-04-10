Resmen duyuruldu: Merakla beklenen yapım Türkçe altyazı desteğiyle geliyor

Remedy Entertainment, 2026 içinde piyasaya sürülecek yeni aksiyon-macera ve rol yapma oyunu CONTROL Resonant'ın resmi Türkçe altyazı desteğine sahip olacağını duyurdu.

Enes Çırtlık

Remedy Entertainment, Türk oyuncuları yakından ilgilendiren bir CONTROL Resonant duyurusuna imza attı.

CONTROL RESONANT'A TÜRKÇE DESTEĞİ

CONTROL Resonant'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; CONTROL Resonant, resmi Türkçe altyazı desteğine sahip olacak.

CONTROL RESONANT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu aksiyon-macera ve rol yapma oyununun 2026 yılının ilerleyen aylarında PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ve Epic Games Store üzerinden PC ve Steam ve App Store üzerinden Mac için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyun şimdiden Steam istek listelerine eklenebiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş'tan Senegal'de anlamlı ziyaretBakan Göktaş'tan Senegal'de anlamlı ziyaret
Kiraz bahçelerinde zirai dona karşı nöbet tutulduKiraz bahçelerinde zirai dona karşı nöbet tutuldu

Anahtar Kelimeler:
Oyun türkçe
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

