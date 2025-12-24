Resmen duyuruldu: Sony Honda Afeela bu özelliğe sahip ilk otomobil olacak!

Sony ve Honda’nın ortak girişimi Sony Honda Mobility (SHM), Afeela isimli otomobil modelini PS Remote Play destekli ilk otomobil yapıyor.

Bu özellik, oyuncuların PS5 veya PS4 konsollarındaki PlayStation oyunlarını uzaktan yayınlamalarına (stream etmelerine) olanak tanıyor.

ARAÇ İÇİNDEN PS5 VE PS4'E ERİŞİM

Afeela IVI (Araç İçi Bilgi-Eğlence) sistemini kullanarak, aracın arayüzü üzerinden PS5 veya PS4'e erişilebilecek ve kontrol edilebilecek. Bu özellik, araç hareket halinde olsun ya da olmasın yolcular için çalışırken; sürücü için elbette yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek.

SHM basın bülteninde; PS Remote Play için en az 5 Mbps'lik bir internet bağlantısının gerekli olduğu, akıcı bir deneyim için ise 15 Mbps'yi aşan kararlı bir bağlantının önerildiği belirtiliyor.

İlk Afeela modeli, tam bir yıl önce ipuçları verildikten sonra geçtiğimiz Ocak ayındaki CES fuarında tanıtılmıştı.