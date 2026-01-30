Resmen duyuruldu: Spotify İstanbul'da ofis açacak

Spotify, haziran sonuna kadar İstanbul'da yeni bir ofis açacağını ve Türkiye pazarına liderlik edecek yeni bir atama gerçekleştirdiğini duyurdu.

SPOTİFY ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA, PAKİSTAN VE TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ OLARAK BELİRLENDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Akshat Harbola, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine liderlik etme görevini Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişleterek Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü oldu.

Şirket 2026'nın bahar aylarında başlayarak yıl boyunca İstanbul'da yerel sanatçı ekosistemini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla müzik streaming ekonomisi, editoryal çalma listeleri ve diğer araçlar ile ilgili özel oturumlar içeren Spotify Masterclasslar düzenleyeceğini de açıkladı.

HARBOLA: "SEMBOLİK DEĞİL, TAMAMEN YAPISAL BİR ADIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü Akshat Harbola, İstanbul'da bir ofis açmanın Spotify için sembolik değil, tamamen yapısal bir adım olduğunu belirtti.

Harbola, Türkiye'nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu ve buradaki varlıklarını güçlendirmenin Türkiye'nin müzik ekosistemine, sanatçılarına, içerik üreticilerine ve kültürüne olan uzun vadeli bağlılıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

"BAŞTA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI OLMAK ÜZERE KAMUDAKİ TÜM PAYDAŞLARIMIZA SÜREGELEN DESTEKLERİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ"

Türkiye'deki sanatçıların dünya genelindeki bilinirliklerine yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Harbola, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü ve sürdürülebilir büyüme, yalnızca işbirliğiyle mümkün. Yerel müzik endüstrisiyle yakın çalışmanın öneminin farkındayız. Türkiye'deki varlığımızı ve yatırımlarımızı artırırken başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kamudaki tüm paydaşlarımıza süregelen destekleri için müteşekkiriz. Yerel aktivasyonları genişleterek ve sanatçıları desteklemeye yönelik özel pazarlama çalışmalarıyla Türkiye'nin yaratıcı ekonomisine yatırım yapmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır