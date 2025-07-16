Resmen duyuruldu: xAI'dan Grok 4’e ince ayar!

xAI geçen hafta Grok 4’ü piyasaya sürdüğünde, şirket büyük dil modelinin çeşitli kıyaslamalarda bazı rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia etmişti. Ancak modelle çalışan Grok hesabı X (eski Twitter) üzerinde hemen bazı ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı: Soyadının “Hitler” olduğunu söylemeye başlamış, antisemitik mesajlar paylaşmış ve tartışmalı konularda yöneltilen sorulara yanıt verirken Elon Musk’ın gönderilerine atıfta bulunmuştu. Dolayısıyla xAI’ın sahibi olan Musk’ın görüşleriyle örtüşen cevaplar vermişti. xAI kısa süre içinde Grok’un bu davranışları için özür dilemişti.

XAI AÇIKLADI: GROK 4'ÜN 2 SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Şirket yaptığı yeni açıklamada ise söz konusu sorunların çözüldüğünü duyurdu.

Sorunlardan biri, Grok'a “Soyadın nedir?” diye sorulduğunda, bir soyadı olmadığı için internette arama yaparak istenmeyen sonuçlara yol açmasıydı. xAI, neyin yanlış gittiğini açıklarken, soyadının ne olduğu sorulduğunda Grok'un internette arama yaptığını ve “kendisini ‘MechaHitler’ olarak tanımlayan viral bir mem”e rastladığını söyledi.

Bir diğeri ise, Grok’un tartışmalı konularda Musk’ın paylaşımlarına başvurmasıydı. TechCrunch'ın haberine göre Grok'un tartışmalı konular sorulduğunda Musk'ın paylaşımlarına neden danıştığı sorusuna şirket, "Model, bir yapay zeka olarak bir fikri olmadığını, ancak xAI tarafından Grok 4 olarak geliştirildiğini bildiği için, şirketle aynı çizgide yanıt vermek adına xAI veya Elon Musk'ın bir konu hakkında ne söylemiş olabileceğini araştırıyor" yanıtını verdi.

Şirket, modelin sistem komutlarını güncelledi. Ayrıca modele, tartışmalı konularda farklı bakış açılarını temsil eden çeşitli kaynakları kullanarak kapsamlı analiz yapması gerektiği belirtilen yeni talimatlar eklendi. Güncellenen talimatta özellikle Grok’un önceki versiyonlardan, Musk’tan veya xAI’dan gelen girdilere dayanmaması gerektiği vurgulanıyor.

Son olarak xAI, "aktif olarak izleme yapmaya” devam edeceklerini ve gerektiğinde daha fazla ayarlama yapacaklarını söyledi.