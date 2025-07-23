Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı... İşte Türkiye’nin ilk hipersonik füzesi

17'nci uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF 2025 İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda beklenen tanıtımlardan biri de Roketsan'ın yeni füzeleriydi. Roketsan tarafından geliştirilen 6 yeni ürünün tanıtımı yapıldı.

O ürünler arasında Gemisavar füzesi olarak geliştirilen denizaltıdan atılma kabiliyetine sahip AKATA kapsülü ATMACA, SİHA'lardan da atış kabiliyetine sahip Görüş menzilli ötesi havadan havaya füze GÖKBORA, Türkiyenin en uzun menzilli hipersonik balistik füzesi Tayfun Blok-4, Yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat EREN ve 500 km üzerinde menzile sahip sihalardan da atılabilen 300 ER ile Şimşek-2 uydu fırlatma platformu yer aldı.

EN UZUN MENZİLLİ HİPERSONİK FÜZE: TAYFUN BLOK-4

Fuarda ayrıca Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN ailesinin yeni üyesi tanıtıldı.

Hipersonik Füze özelliği taşıyan Tayfun Blok-4 çok maksatlı harp başlığı taşıyabiliyor.

10 metre uzunluğundaki füzenin stratejik hedefleri kilometrelerce öteden yok edebilme özelliği bulunuyor.

Füzenin ilk atışının bu yıl içinde yapılacak ve en kısa sürede envantere girecek.

YENİ UZAY ARACI ŞİMŞEK

Türkiye'yi uzay teknolojilerinde ileriye taşıyacak sistemlerden olan Şimşek-2 'de fuarda tanıtılan ürünler arasında yer aldı.

Bu sistem 1500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700 km irtifadaki yörüngeye çıkarabilecek.

AKATA GEMİSAVAR FÜZESİ

İlk kez sergilenen ürünlerden bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltından atılacak versiyonu olan AKATA.

Su altından güdümlü mermi atış kabilyeti kazandıracak bu sistemle birlikte 250 kilometreyi aşan menzile sahip bu kapsülle mavi vatan savunmasında kullanılabilecek.

GÖKBORA

İDEF 2025'te Görüş menzili ötesi havadan havaya füze GÖKBORA'da tanıtıldı.

İnsanlı ve İnsansız savaş uçaklarında kullanılabilen bu sistemin hava kuvvetlerinin önemli bir vurucu gücü olması hedefleniyor.

DOLANNA MÜHİMMAT EREN

Roketsan'ın yeni üyesi EREN'de tanıtımı yapılan füzeler arasında yer aldı.

Yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat olan EREN, SİHA, helikopter ve deniz platformlarından atılabiliyor.

Ayrıca bu sistem uzun süre havada kalabiliyor ve üstün güdüm yeteneği bulunuyor.

JET VE SİHA'LARDAN KULLANILABİLİYOR

Savunma sanayi fuarında jet ve siha platformalarında kullanılabilen 300 ER sistemi de tanıtıldı.

Hava savunma sistemlerinin radarına girmeden ilerleyebilme özelliğine sahip balistik füze olan 300 ER, yüksek hassasiyetle hedefleri imha etme kabiliyetine sahip.



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır