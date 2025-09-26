Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ehliyet, pasaport, çek, senet, araçların plakaları, eğitim kurumları tarafından verilme yetkisi bulunan diplomalar, noter onaylı kağıtlar ve daha birçok farklı belge ve kart resmi belge statüsünde değerlendirilmektedir. Bu resmi belgeler resmi kurumlar tarafından düzenlenmelidir ya da resmi kurumların onayı belgede yer almalıdır.

Resmi belgelerde mühür ve imza kuralları nelerdir?

Kanunlar gibi resmi belgeler ve içerikleri de düzenlenen yönetmeliklere göre hazırlanır ve takip edilir. Resmi belgeler ile ilgili kurallardan biri de resmi mühür ile ilgilidir. Bu konuda hazırlanmış olan yönetmeliğe göre resmi mühür, yapılmasına yetkisi bulunan devlet kurumları tarafından imal ve tescil edilen ve resmi mühür beratı ile birlikte kullanılabilen bir araç olarak tanımlanır.

Resmi mühürler sadece kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gereğince kendilerine kamu görevi verilmiş olan kurum ya da kuruluşlar tarafından kullanılabilmektedir. Cumhurbaşkanlığı makamı ve genel sekreterliğinde sekreter, en üst düzey yöneticiler ve başkan vekilleri gibi yetkilendirilen kişi ve birimler resmi mühür kullanma hakkına sahiptir.

Düzenlenen resmi belgelerde imzalar da belli kurallar çerçevesinde atılmalıdır. Konu ve belge içeriği ile ilgili kişi ve birimlerin imzaları ve mühürleri belgede yer almalıdır. Resmi imza kuralları da yönetmeliklerle ifade edilmiştir ve bu konudaki birkaç önemli unsur şu şekildedir: