HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Resmi belgelerde paraf ve imza nedir? Resmi belgelerde paraf ve imza arasındaki fark

Kamu güvenini kazanmak, hukuki ilişkilerin, çeşitli resmi işlemlerin süreçlerinin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlamak gibi amaçlara yönelik olarak hazırlanan, devlete ait kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların yetkili birim ve kişileri tarafından imzalanan ve mühürlenen belgeler resmi belge statüsünde değerlendirilir.

Resmi belgelerde paraf ve imza nedir? Resmi belgelerde paraf ve imza arasındaki fark
Ferhan Petek

Devletin tüm kurumlarında ve devlete ait kuruluşlarda çeşitli işlemler ıslak imza gerektiren, yazılı belgeler ile yürütülmekte ya da başlatılmaktadır. Genel olarak devlet kurumları, noterler, çeşitli kamu kuruluşları, mahkemeler gibi resmi kurumlar tarafından düzenlenen resmi belgeleri hazırlarken içerikten imza ve kaşeye kadar birçok kural bulunmaktadır.

Resmi belgelerde paraf nedir? Resmi belgelerde imza nedir?

Resmi belgeler, devlete ait kurum ve kuruluşlarda yapılması gereken işlemleri bulunan, mahkemelerde takip ettikleri davalar olan vatandaşların ya da devlet kurumlarının kendi aralarında iletişim kurarken düzenlediği bilgi akışı ve işlem takibi sağlama özeliği bulunan belgelerdir.

Bu belgelerde imza ve paraf bulunması gerekmektedir. İmzalar ıslak imza ya da elektronik ortamda, sanal olarak atılan e imza ya da mobil imza olabilir. Her iki şekilde de geçerliliği bulunan imzalar resmi belgelere atılırken bazı kurallara uymak gerekir. Ancak bazı belgelerde paraf kullanmak yeterli olacaktır. Resmi belge imza ya da paraf ile kullanılabilir. Paraf atılacaksa kişinin adı ve soyadının ilk harflerini yazması yeterli olacaktır.

Resmi belgelerde paraf ve imza arasındaki fark nedir?

Çok sık karıştırılsa da paraf ve imza farklı şeylerdir. Her ikisinin de resmi kabul görmesi mümkün olsa da iki işaretleme türünü birbirinden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. İmza ve paraf ayrı şeylerdir ve birbirlerinden ayrıldıkları bazı noktalar paraf ile imza farkına dair bazı noktalar şunlardır:

  • Resmi belgelerin bağlayıcılığını imzalar sağlamaktadır. Paraf ise yalnızca o resmi belgenin onaylandığı ve görüldüğü anlamına gelmektedir.
  • Parafın atılması halinde hukuki bir yükümlülük bulunmamaktadır ancak imza resmi bir durumdur.
  • Tüm hukuki yaptırımlar ve sorumluluklar mahkemelerde de dahil olmak üzere imza için geçerli olur. Paraf için böyle bir sorumluluk ve yükümlülük söz konusu değildir.
  • Paraf, soy ismin ya da ismin baş harflerinden meydana gelen temsili olarak atılan bir semboldür. Ancak imza kişiye özel ve resmidir.
  • Bazı resmi belgelerde paraf zorunluluğu bulunurken bazı resmi belgelerde paraf geçerli olmaz ve imza zorunluluğu vardır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüşmelerinin detaylarını anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüşmelerinin detaylarını anlattı
Erdoğan-Trump görüşmesi dünyanın gündeminde!Erdoğan-Trump görüşmesi dünyanın gündeminde!

Anahtar Kelimeler:
belge imza kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.