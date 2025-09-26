Resmi belgelerde paraf ve imza nedir? Resmi belgelerde paraf ve imza arasındaki fark

Devletin tüm kurumlarında ve devlete ait kuruluşlarda çeşitli işlemler ıslak imza gerektiren, yazılı belgeler ile yürütülmekte ya da başlatılmaktadır. Genel olarak devlet kurumları, noterler, çeşitli kamu kuruluşları, mahkemeler gibi resmi kurumlar tarafından düzenlenen resmi belgeleri hazırlarken içerikten imza ve kaşeye kadar birçok kural bulunmaktadır.

Resmi belgelerde paraf nedir? Resmi belgelerde imza nedir?

Resmi belgeler, devlete ait kurum ve kuruluşlarda yapılması gereken işlemleri bulunan, mahkemelerde takip ettikleri davalar olan vatandaşların ya da devlet kurumlarının kendi aralarında iletişim kurarken düzenlediği bilgi akışı ve işlem takibi sağlama özeliği bulunan belgelerdir.

Bu belgelerde imza ve paraf bulunması gerekmektedir. İmzalar ıslak imza ya da elektronik ortamda, sanal olarak atılan e imza ya da mobil imza olabilir. Her iki şekilde de geçerliliği bulunan imzalar resmi belgelere atılırken bazı kurallara uymak gerekir. Ancak bazı belgelerde paraf kullanmak yeterli olacaktır. Resmi belge imza ya da paraf ile kullanılabilir. Paraf atılacaksa kişinin adı ve soyadının ilk harflerini yazması yeterli olacaktır.

Resmi belgelerde paraf ve imza arasındaki fark nedir?

Çok sık karıştırılsa da paraf ve imza farklı şeylerdir. Her ikisinin de resmi kabul görmesi mümkün olsa da iki işaretleme türünü birbirinden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. İmza ve paraf ayrı şeylerdir ve birbirlerinden ayrıldıkları bazı noktalar paraf ile imza farkına dair bazı noktalar şunlardır: