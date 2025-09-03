HABER

Resmi distribütör garantisi nedir? Distribütör garantili ürün alınır mı? Resmi distribütör ve ithalatçı garantisi farkı

Elektronik cihazlar çeşitli nedenlerle arıza yapabilir. Kullanıcıların uzmanlığı olmadan cihazlarını açmaları ve tamire çalışmaları riskli bir durumdur. Yetkili servisler bu konuda başvurulması gereken kişilerdir. Elektronik cihazların distribütör garantileri de bu işlemi görür.

Doğukan Bayrak

Elektronik cihazlar hassas ve karmaşık yapıda cihazlardır. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, konsollar ya da akıllı televizyonlar mikro işlemcileri ile uzmanlığı olmayan kişiler tarafından anlaşılması güç işlemciler kullanır. Çamaşır makinesi gibi beyaz eşya sınıfına giren cihazlar da güçlü motorlara sahiptir. Bu motorları kendi imkanlarınızla tamir etmeye çalışmak hem motor sağlığı hem de evin elektrik aksamıyla olabilecek tehlikeler açısından oldukça risklidir.

Elektronik cihazların tamirinde bir diğer önemli konu ise yedek parçadır. Çünkü bir cihazın arıza göstermiş olması büyük oranda parçalarından birisinin işlevini dereceli olarak ya da tümden yitirmiş olması sebebiyledir. İkame parçaların kullanılmasında orijinallik önemlidir. Çünkü yan üretim parçalar hem düşük verim verebileceği gibi hem de diğer parçaların bozulmasına sebebiyet verebilir.

Bu sebeple elektronik cihaz üreticileri genellikle kendilerine ait teknik servislere sahiptir. Bu yetkili servisler cihaz özelliklerini çok iyi bildiklerinden doğru teşhislerde bulunabilirler. Ayrıca firmalar bir ürünü piyasaya sürerken tamirat halinde gereken yedek parçaları da üretirler. Bu da yetkili servisteki tamiratın orijinal parçalarla sağlanmasına olanak tanır. Yetkili servis ayrıcalığından faydalanmak da "ürün garantisi" ile mümkün olur.

Türkiye'de elektronik cihazlar genel olarak iki tür garanti paketi ile satışa sunulur; resmi distribütör garantisi ve ithalatçı garantisi. Satılan ürün aynı olsa da aralarında yetkili servis bakımından bazı teknik farklılıklar mevcuttur.

Resmi distribütör garantisi nedir? Distribütör garantili ürün alınır mı?

Resmi distribütör garantisi, elektronik cihazın resmi üreticisi tarafından merkeze bağlı olarak açılan yetkili ve resmi firma tarafından sunduğu hizmettir.

İthalatçı garantisi ise paralel ithalat yapan şirketlerin ürünü Türkiye'ye getirip kendi firmaları üzerinden yetkilendirildiği yetkili servis tarafından sağladığı hizmettir.

Resmi distribütör ve ithalatçı garantisi farkı

Resmi distribütör ürünün orijinal haklarına sahiptir. Yani herhangi bir teknik serviste ya da tamir işleminde doğrudan markanın kendisinden hizmet alırsınız. Resmi distribütör garantisi size ürün için üretici firma tarafından üretilen yedek parçalara ulaşabilirsiniz.

Ayrıca fabrikasyon bazlı hatalarda ürünün yenilenmesi de mümkün olur. Bazı elektronik cihaz üreticilerinde (iPhone ya da Xbox oyun kolu gibi) cihazın tamir sürecinde belirli kriterlere bağlı olarak size ürünün yenisi de gönderilebilir. Resmi distribütör garantisinde garanti süresi sabittir.

İthalatçı garantili elektronik cihazlarda firma kendi servis ağını kullanır, ürünün servis ağına dahil değildir. Kullanılan yedek parçaların orijinalliğinin kesinliği yoktur, bu firmaya göre değişebilecek bir tutumdur.

İthalatçı garantilerinde genellikle yeni ürün gönderimi olmaz. Ayrıca ithalatçı garantili ürünü resmi servise göndermek isterseniz kullanıcı indiriminden de faydalanamazsınız. Garanti süresi sabit değildir ve değişkenlik gösterir.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Resmi distribütörler kurumsal bağ olarak merkeze bağlıdır. Hukuki işlemlerde muhattabınız sabittir. İthalatçı garantili olanlardaysa bazı firmalar hukuki güvensizlik yaratabilir.
  • Resmi distribütör ürünler ithalatçı olanlara göre daha pahalıdır. Ancak bunun sebebi hukuki açıdan daha bağlayıcı bir kurumsal kimliğe sahip olmalarıdır.
  • Elektronik cihazlarınızı uzun süre bozulmayacağını düşünüyorsanız ithalatçı garantili ürünler maddi olarak daha uygundur. Nihayetinde aynı ürün olarak teslim edilir. Ancak fabrikasyon ya da teslim hatalı durumlarla karşılaşırsanız süreç daha zor işler ve mağdur olma ihtimaliniz mevcuttur.
