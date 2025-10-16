HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı: Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Yeni başkanlık, afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hâli süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak.

Mustafa Fidan

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı” kuruldu.

Kararnameyle, teşkilatın 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasına "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" ibaresi eklendi.

GÖREVLERİ NELER OLACAK?

Yeni kurulan başkanlık; afet ve acil durumlar, sivil savunma, seferberlik ve savaş haline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, koordinasyonu sağlamak ve ilgili kurumlarla bilgi akışını temin etmekle görevlendirildi. Ayrıca, Bakanlığın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordinasyonunu güçlendirmek de yeni dairenin görevleri arasında yer aldı.

